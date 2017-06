Nemčija bo umaknila svoje enote iz turškega oporišča Incirlik

Nemško-turški odnosi napeti

5. junij 2017 ob 17:58

Ankara - MMC RTV SLO/STA

Zadnji poskus dogovora glede prepovedi obiska nemških poslancev v turškem letalskem oporišču Incirlik je propadel. Berlin bo zato nemše enote umaknil iz oporišča.

Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel je po srečanju s turškim kolegom Mevlütom Cavusoglujem dejal, da Turčija nemškim poslancem ne bo dovolila obiskati nemških vojakov, nameščenih v Incirliku, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V oporišču je nameščenih 260 nemških vojakov z izvidniškimi letali tornado in letalom cisterno, ki sodelujejo v boju proti teroristični skupini Islamska država.

Cavusoglu je nemškemu kolegu dejal, da lahko odobrijo obisk v Natovem oporišču v turškem mestu Konya, ne pa v Incirliku. "Trenutno ni pogojev za obisk v Incirliku," je dejal turški minister.

Nemško zunanje ministrstvo je sporočilo, da je turška vlada prepovedala obiske nemških poslancev, ker je Nemčija odobrila prošnje za azil več turškim vojakom in poveljnikom. Ankara te vojake namreč obtožuje, da so privrženci v ZDA živečega muslimanskega klerika Fethullaha Gülena, ki ga Turčija krivi za neuspeli državni udar julija lani.

Nemški vojaki v Jordanijo?

Nemčija bo tako svoje vojake iz oporišča umaknila in jih najverjetneje premestila v Jordanijo, čeprav uradna odločitev po besedah Gabriela glede tega še ni sprejeta. "Odločitve še nismo sprejeli, niti konkretnega načrta," je dejal, a ob tem zagotovil, da ne obstaja več druga alternativa kot premestitev vojakov in opreme.

Cavusoglu je dejal, da Turčija ne bo stala na poti umika nemških vojakov iz oporišča. Dodal je, da so jih toplo sprejeli in se bodo tudi prijazno poslovili.

Berlin zahteva izpustitev novinarja

Ministra sta spregovorila tudi o nemško-turškem dopisniku nemškega časnika Die Welt Denizu Yücelu, ki so ga turške oblasti priprle konec februarja. Ankara ga namreč med drugim obtožuje, da je širil teroristično propagando in da je nemški tajni agent. Berlin zahteva njegovo izpustitev.

Cavusoglu je ob tem dejal, da je v Evropi opazen nov trend. "Predvsem so začele obveščevalne agencije v Turčiji za svoje agente izrabljati novinarje. Zakaj? Zato da, ko so ujeti, izvajajo pritisk s kampanjami, kot so 'aretiran novinar' ali 'novinar v ječi'," je povedal. Dodal je, da se zaveda, da je tema okoli Yücela pomembna za Nemčijo, a da v tem primeru ne gre za novinarstvo, ampak terorizem.

Gabriel je dal vedeti, da si bo prizadeval za ponovno normalizacijo odnosov med Turčijo in Nemčijo. Nemško-turški odnosi so namreč že dlje časa napeti. Spor glede obiska nemških vojakov v Incirliku je zgolj samo eno od odprtih vprašanj, predmet spora so bili tudi nastopi predstavnikov turške vlade v Nemčiji pred aprilskim referendumom o večjih pristojnostih predsednika v Turčiji, na katerem je za las slavil predsednik Recep Tayyip Erdogan.

B. V.