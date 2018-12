Nemčija: Ljudje bodo lahko izbrali tudi tretji spol z oznako "različen"

Spremembo zakonodaje je zahtevalo ustavno sodišče

Ta teden sta oba domova nemškega parlamenta potrdila predlog zakona, po katerem bodo nemški državljani na osebnih dokumentih poleg moškega in ženskega lahko izbrali tudi tretji spol pod oznako "različen".

V rojstnem listu bo tako poleg moški in ženska uvedena še kategorija različen za interspolne ljudi, torej tiste, ki nimajo jasno definiranih spolnih organov ali imajo tako ženske kot moške spolne organe. Zakon bi lahko začel veljati že v začetku prihodnjega leta, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zakonske načrte vlade so sicer že od začetka kritizirali, tudi zato, ker je sprememba v rojstnem listu zaradi teženj konservativne unije CDU/CSU možna le z zdravniškim potrdilom. Ta člen so sicer v pogajanjih v pristojnih odborih rahlo omilili.

Po poročanju nemškega portala Deutsche Welle so stranka Zeleni in skupine za pravice LGBT skupnosti izrazile nasprotovanje zahtevi po zdravniškem potrdilu za spremembo spola na dokumentih. Vodja poslanske skupine Zelenih Anton Hofreiter je dejal, da bo zaradi te zahteve zelo manj verjetno, da bo kdor koli dosegel spremembo.

Nemška Lezbijska in gej zveza je prav tako kritizirala nov zakon, češ da jih je razočaralo, da upošteva pri določanju spola le fizične znake. Kot je dejal član uprave te organizacije Henny Engels, "spola ne določajo le fizični znaki, temveč tudi družbeni in psihološki dejavniki", poroča dw.com.

Sprememba na zahtevo ustavnega sodišča

Povod za zakon je bila lanska ugotovitev ustavnega sodišča, da zdajšnja ureditev diskriminira interspolne ljudi. Vladi je naložilo, da mora zakon o registraciji spola, ki zdaj predvideva le dve možnosti - moški in ženski spol - spremeniti do konca letošnjega leta. Vlada je zakon potrdila v avgustu.

Sodišče je tako odločilo v primeru odrasle interspolnega osebe z enim kromosomom x in brez drugega kromosoma za določanje spola, ki je neuspešno skušala spremeniti spol na rojstnem listu iz ženskega v tretjo kategorijo.

Nemčija z uvedbo tretje možnosti glede spola sledi državam, ki so to že storile, in sicer Avstriji, Avstraliji, Novi Zelandiji, Indiji, Kanadi in Portugalski.

Do 1,7 odstotkov ljudi interspelnih

Po podatkih Združenih narodov je med 0,05 in 1,7 odstotka vseh prebivalcev na svetu interspolnih, kar je približno toliko kot rdečelascev. Včasih je interspolnost očitna že ob rojstvu, v nekaterih primerih pa se pokaže v puberteti.

