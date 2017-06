Nemčija pričakuje spoštovanje arbitraže, Italija budno spremlja dogajanje

Slovenija si je obetala podporo Vatikana

28. junij 2017 ob 14:00

Ljubljana, Rim - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Nemška vlada pričakuje, da bosta Slovenija in Hrvaška spoštovali odločitev arbitražnega sodišča in jo tudi uresničili v šestih mesecih. Italija medtem budno spremlja dogajanje, vendar se vanj ne bo vpletala.

"Mednarodna arbitraža je pomemben instrument mednarodnega prava in igra pomembno vlogo pri reševanju meddržavnih konfliktov," je v sporočilu zapisalo nemško veleposlaništvo v Ljubljani in dodalo, da sta se Slovenija in Hrvaška s podpisom sporazuma 4. novembra 2009 zavezali, da bosta dvostransko vprašanje poskušali rešiti v okviru mednarodnega arbitražnega postopka.

"Ne glede na vsebino za zdaj še neznane odločitve je za nemško zvezno vlado mednarodnopravno pomembno, da se odločitve arbitraž spoštujejo in da jih stranke uresničijo. Spoštovanje integritete mednarodnih sodišč je v interesu vseh držav. Članice Evropske unije pa morajo biti pri tem dober zgled," so poudarili.

"Nemška vlada tudi pričakuje, da bosta obe partnerici v EU-ju uresničili odločitev arbitražnega sodišča v šestih mesecih, kot je določeno v sporazumu," so še dodali v sporočilu za javnost. Nakazali so še, da bodo podali tudi stališče o odločitvi arbitražnega sodišča, a šele po podrobnejši analizi.

Italija vidi arbitražo kot vzorčni primer za Balkan

Vzhodni Jadran je za Italijo del interesne cone, zato dogajanje glede arbitraže budno spremlja, vendar se vanj ne vpleta, za TV Slovenija poroča Janko Petrovec. V Rimu odločitev o arbitraži vidijo kot vzorčni primer reševanja spora, ki bi ga lahko uporabili tudi pri reševanju drugih mejnih sporov po Balkanu. Italija naj se po razglasitvi ne bi postavljala na nobeno od strani, temveč bo prek Evropskih institucij zagovarjal odločitev sodišča.

Vatikan zadržan kljub slovenskim obiskom

Glede na število državniških obiskov je Slovenija pri vprašanju arbitraže resno računala na podporo papeža Frančiška, še poroča Petrovec. V zadnjih dveh letih so Vatikan obiskali tako predsednik Borut Pahor, premier Miro Cerar in predsednik državnega zbora Milan Brglez. "Verjamem, da bo Sveti sedež glede implementacije arbitražnega sporazuma odigral podobno vlogo, kot jo je ob njegovi sklenitvi, tj., da je podprl arbitražni sporazum kot dober primer reševanja problemov v regiji," je za TV Slovenija povedal Brglez.

Kot poroča Petrovec po vatikanskih virih, so bili tamkajšnji dostojanstveniki do slovenskih predstavnikov zelo zadržani, saj naj bi arbitražo razumeli le kot enega načinov reševanja meddržavnih sporov.

J. R.