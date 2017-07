Nemčija sprejela nov zakon o prostituciji

Spolni delavci se morajo registrirati na lokalni upravi

2. julij 2017 ob 21:57

Berlin - MMC RTV SLO

Nemčija je sprejela novo kazensko zakonodajo za boj proti trgovini z ljudmi in izkoriščanju, ki določa več nadzora, regulacij in kazni na področju prostitucije.

Spolne delavce in javne hiše čakajo podrobne preiskave, katerih namen je ureditev prostitucije in zaščita spolnih delavcev, poroča Deutsche Welle.

"V Nemčiji je teže odpreti bar s prigrizki kot bordel," je ob lanski predstavitvi osnutka zakona dejala takratna nemška ministrica za družinske zadeve Manuela Schwesig.

Spolni delavci se morajo po novi zakonodajo obvezno prijaviti v register lokalne uprave ter opraviti zdravniški pregled pri javnozdravstvenem ponudniku.

Javne hiše oziroma podjetja, ki nudijo spolne usluge, bodo morala vložiti prijavo za delovno dovoljenje, ki jim bo dodeljena šele po pregledu zdravstvenih in higienskih standardov.

Po novem obvezna uporaba kondoma

Novi zakon prepoveduje pavšalno plačilo v bordelih ter organizacijo zabav, na katerih mora spolni delavec zadovoljevati več strank hkrati. Po novem je prepovedan tudi spolni odnos brez kondoma. Novi zakon predpisuje tudi kazni za stranke, ki vedo, da je spolni delavec v prostitucijo prisiljen, a tega ne prijavijo.

Med podjetji je zaradi potrebne registracije zavladala panika, trdi Silvia Vorhauer, svetovalka na dortmundski organizaciji, ki se ukvarja s pomočjo ženskam, ki se odločijo končati prostitucijo.

Po njenem mnenju je nujna registracija nepotrebna. "Zakaj ne morejo te ženske enostavno na davkarijo in se prijaviti tam? Registracija na lokalni upravi bo vodila v stigmatizacijo in kriminaliziacijo teh žensk," opozarja Vorhauerjeva in dodaja, da tak zakon lahko vodi v še več nezakonite prostitucije. Pozdravlja pa obvezno uporabo zaščite.

Različni dejavniki na trgu prostitucije proti zakonu

Federalno združenje spolnih služb (BSD), svetovalna služba Hydra ter organizaciji Sowoldi in Sisters, ki pomagata žrtvam prisilne prostitucije, so proti novemu zakonu.

Medtem ko ponudniki spolnih uslug razmišljajo o pritožbi, organizacije za zaščito delavcev opozarjajo, da bo zapletena zakonodaja ustvarila birokratsko pošast, katere največja žrtev bodo prav spolne delavke. Prostitucija ni usluga, temveč nasilje, ki bo tako postalo uzakonjeno, opozarjajo.

Luknje v zakonodaji iz leta 2002

Prvo zakonodaja z regulacijami na področju prostitucije so v Nemčiji sprejeli leta 2002. Takrat so spolni delavci dobili možnost postati uradno zaposleni, dobili so možnost tožbe proti neplačnikom ter postali vključeni v državni pokojninski plan.

Vendar zakon v praksi ni bil tako uspešen. Le en odstotek spolnih delavcev je podpisalo zaposlitvene pogodbe. Po raziskavi inštituta na Univerzi v Freiburgu večina zavarovalnic in pokojninskih shem prostitucije ni priznala kot poklica, zato delavci niso mogli biti deležni njihovih storitev oz. ponudb. Novi zakon naj bi odpravil napake starega.

Trg prostitucije v Nemčiji je vreden okoli milijardo evrov, v njem pa se udejstvuje med dvesto in petsto tisoč žensk in moških, še poroča Deutsche Welle.

J. R.