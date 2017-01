Nemčija: V elitnem vojaškem oporišču sadizem in spolne zlorabe "običajna praksa"

Vsi vpleteni naj bi bili že odpuščeni

30. januar 2017 ob 19:36

München - MMC RTV SLO

V elitnem vojaškem oporišču na jugu Nemčije so bili naborniki in osebje podvrženi ponižujočim dejanjem, nasilnim ritualom in spolnim zlorabam, je prvi poročal časnik Der Spiegel, navedbe pa je kasneje potrdila tudi nemška vojska.

Spolne zlorabe in sadistična dejanja so bila "običajna praksa" med zdravniškim usposabljanjem, ki so se ga morali v oporišču Pfullendorf v Baden-Würtembergu udeležiti naborniki vseh vojaških vej, Spiegel navaja interno vojaško preiskavo. Preiskavo je vojska sprožila oktobra lani, potem ko se je ena izmed vojakinj obrnila na nemškega komisarja za vojsko Hansa-Petra Bartelsa in obrambno ministrico Ursulo von der Leyen.

Poročnica se je pritožila, da je morala med usposabljanjem prestajati vrsto ponižujočih in sramotnih vaj in ritualov - naborniki so se denimo morali pred drugimi vojaki sleči do nagega, medtem pa so jih ti snemali.

Vojaki, ki so pri usposabljanju sodelovali, so morali sodelovati tudi v "popolnoma nesmiselnih in očitno spolno motiviranih medicinskih vajah", ki so vključevale vstavljanje svežnjev povojev v anuse, pri tem pa so jih nadrejeni fotografirali.

Interna preiskava navedbe potrdila

Pritožba omenjene vojakinje je sprožila interno preiskavo, ki je njene izjave potrdila, pri tem pa so preiskovalci odkrili še, da kršitve v oporišču niso bile omejene zgolj na ponižujoča usposabljanja, ampak so novi naborniki morali prestajati tudi nasilne rituale. Med drugim so vojake za več ur privezali na stole in jih škropili z vrtno cevjo.

Potem ko je generalni inšpektor oboroženih sil Volker Wieker v oporišče poslal svojega posebnega preiskovalca, je število odkritih kršitev naglo naraslo, sedem vojakov, ki je pri kršitvah sodelovalo, so nemudoma odpustili, tožilstvo v Hechlingenu pa je odprlo preiskavo proti vojakom, ki jih sumijo povzročitve resnih telesnih poškodb, nezakonitega odvzema svobode, nasilja in zlorab. Poveljnika oporišča, polkovnika Thomasa Heinricha Schmidta, so skupaj s še štirimi častniki po ukazu obrambne ministrice premestili.

Po Spieglovem razkritju je nemška vojska v izjavi za javnost potrdila "veliko število incidentov, ki so se zgodili v centru za usposabljanje v Pfullendorfu" in dejala, da bo primere obravnavala zelo resno. Vojska priznava, da omenjene "sramotne" vaje niso bile v skladu s standardi spoštovanja človekovega dostojanstva in spolnega samoodločanja. Vsi, ki so pri zlorabah sodelovali, naj bi bili odpuščeni, ni pa vojska ob tem navedla natančnega števila vpletenih.

K. S.