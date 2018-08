Nemčija v uradne dokumente uvaja tretji spol

Sodišče: Trenutna ureditev krši pravice posameznikov

16. avgust 2018 ob 12:10

Berlin - MMC RTV SLO

Nemška vlada je sledila sodbi vrhovnega sodišča in sprejela zakon, po katerem bodo imeli nemški državljani na osebnih dokumentih možnost izbire ne le moškega in ženskega, ampak tudi tretjega spola.



Ta možnost bo na osebnih dokumentih na voljo od konca leta, piše Deutsche Welle. Zakon bo omogočal transspolnim osebam, da se pri razdelku o spolu odločijo za možnost "drugo". Do zdaj je bila za transspolne edina možnost, da dokument pridobijo tako, da svojega spola v njem ne označijo in razdelek pustijo prazen.

Vlada je zakon sprejela na pobudo vrhovnega sodišča, ki je lani ugotovilo, da trenutno ureditev krši osebne pravice posameznikov in je zato diskriminatorna. Odločali so na podlagi primera, v katerem je tožnica z enim kromosomom x in brez drugega kromosoma za določanje spola neuspešno skušala spremeniti spol na rojstnem listu iz ženskega v tretjo kategorijo. Sodniki so ugotovili, da imajo oblasti dve možnosti - da v celoti opustijo spolno identifikacijo na osebnih dokumentih ali dovolijo ljudem, da izberejo "drugo pozitivno oznako, ki ni moška ali ženska".

Sredino odločitev vlade mora potrditi še parlament, kar ne bi smela biti težava. Franziska Giffey, ministrica za družino iz socialdemokratske stranke (SPD), je odločitev pozdravila in dejala, da gre za "pomemben korak proti priznanju ljudi, ki po spolni identiteti niso ne moški in ne ženske". Novosti je pritrdila tudi pravosodna ministrica, prav tako socialdemokratka Katarina Barley. Dejala je: "Skrajni čas je bil, da posodobimo ta zakon."

A. P. J.