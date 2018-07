Nemška vlada za lažji izgon zavrnjenih prosilcev za azil štiri države uvrstila med varne

Predlog mora obravnavati še parlament

18. julij 2018 ob 13:33

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemška vlada je dosegla dogovor o razglasitvi Maroka, Tunizije, Alžirije in Gruzije za varne države izvora, s čimer namerava pospešiti azilni postopek in olajšati izgon zavrnjenih prosilcev za azil.

"To pomeni, da ljudje iz teh varnih držav ne morejo zahtevati pravice do azila v Nemčiji," je po sprejetju dogovora dejal notranji minister Horst Seehofer in dodal, da je predlagana zakonodaja "pomemben prispevek prizadevanjem Nemčije za uravnoteženje humanitarnih vprašanj z željo po redu", poroča Deutsche Welle.

Seehofer je še zatrdil, da študentov in ljudi z urejenimi delovnimi razmerji iz omenjenih držav ne bodo izgnali. Tudi organizacija za podporo prosilcem za azil Pro Asyl je sporočila, da predlog vključuje določbo, ki bo tistim, ki imajo službo, pripravništvo ali se izobražujejo, omogočila, da ostanejo v Nemčiji.

Po trditvah notranjega ministra je vlada odobrila le pet odstotkov prošenj za azil iz omenjenih štirih držav. "Klasifikacija teh držav je že dolgo nujna," je v izjavi za javnost zapisal namestnik predsednice konservativnega zavezništva CDU/CSU Stephan Harbarth in dodal, da so "žal migranti iz teh držav neproporcionalno udeleženi pri kriminalnih dejanjih".

Zgornji dom predlog lani zavrnil

Ker so za deportacije v Nemčiji odgovorne zvezne dežele in ne država, morata zakon poleg vlade odobriti tudi oba domova parlamenta; spodnji bundestag in zgornji bundesrat. V bundesratu, kjer vlada nima večine, so omenjeni predlog zavrnili že lani, spominja Deutsche Welle.

Opozicijski Zeleni in Levica sta že zavrnili načrt vladnega kabineta. Vodja Zelenih Robert Habeck je opozoril, da omenjene tri afriške države za mnoge niso varne. "Še vedno velja, da novinarji, manjšine in istospolne osebe v omenjenih državah niso varni pred pregonom in aretacijo," je dejal.

V družbi Senegala, Gane in Zahodnega Balkana

Na seznamu držav, ki jih nemške oblasti obravnavajo za varne, so bile do zdaj poleg vseh držav članic Evropske unije še Gana, Senegal, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Srbija, Črna gora, Albanija in Kosovo.

J. R.