Nemško tožilstvo predlaga za neonacistko Beate Zschäpe dosmrtno ječo

Sojenje je deležno velike pozornosti

12. september 2017 ob 11:55

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Nemški zvezni tožilec predlaga dosmrtno ječo za neonacistko Beate Zschäpe, edino še živo članico skupine, osumljene za umor desetih ljudi, večinoma priseljencev.

Tožilstvo trdi, da je bila osumljenka soustanoviteljica članica skupine Nacionalsocialistično podzemlje, ki je med letoma 2000 in 2007 ubila osem ljudi turškega rodu, moškega grškega rodu in nemško policistko.

Reuters poroča, da sta umore izvajala prijatelja osumljenke in preostala člana skupine, Uwe Mundlos in Uwe Böhnhardt, po mnenju tožilstva pa je imela Beate Zschäpe v skupini pomembno vlogo.

42-letna Beate Zschäpe je zanikala sodelovanje v umorih, preko odvetnika pa je dejala, da čuti moralno odgovornost, ker svojih prijateljev ni zaustavila. Mundlos in Böhnhardt sta se sicer ubila leta 2011, ko je policija po naključju odkrila skupino.



Tožilec Herber Diemer je osumljenko opisal kot "hladnokrvnega, preračunljivega človeka", po njegovih besedah pa olajševalnih okoliščin ni.

Julija je tožilstvo dejalo, da dokazi kažejo, da je bila Beate Zschäpe "soustanoviteljica, članica in sostorilka" v skupini, ki je poleg umorov izvedla tudi dva bombna napada in 15 bančnih ropov. V povojni Nemčiji je to eno izmed sojenj, ki so bila deležna največ pozornosti.

B. V.