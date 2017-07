Nesreča avtobusa na Bavarskem. Bojijo se, da je več mrtvih.

Upanja, da bodo našli preživele, je malo

3. julij 2017 ob 11:07

Münchberg - MMC RTV SLO/STA

V nemški zvezni deželi Bavarska je v jutranjih urah avtobus trčil v tovornjak in zagorel. Ranjenih je bilo najmanj 31 ljudi, še 18 jih pogrešajo. Policija domneva, da je nesreča zahtevala smrtne žrtve.

"Realistični smo. Do konca dneva bomo poročali o več mrtvih," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dejal predstavnik policije Jürgen Stadter. Kot je dodal, po nesreči pogrešajo 18 ljudi. Stadter je še dejal, da je le malo upanja, da je kdo izmed pogrešanih živ. "Morda je kdo v stanju šoka stekel stran," je dejal.

Na avtobusu je bilo skupno 48 ljudi, 46 potnikov in dva voznika. Med ranjenimi je več ljudi huje poškodovanih.

Do trčenja je prišlo na avtocesti A9 v bližini mesta Münchberg okoli 7. ure. Po trčenju je avtobus zajel požar, ki je vozilo povsem uničil.

Po podatkih policije je bila na avtobusu skupina turistov iz Saške, kam so bili namenjeni in kdo je bil organizator potovanja, pa predstavnik policije ni navedel.

Promet so ustavili na obeh straneh avtoceste, območje, na katerem so reševalne vozila in gasilci, pa preletavajo helikopterji. Zaradi nesreče so na avtocesti že nastali daljši zastoji.

B. V.