Nigerijski predsednik oznanil zmago nad Boko Haramom

Boko Haram pobil okoli 15.000 civilistov

27. december 2016 ob 12:08

Abuja - MMC RTV SLO

Medtem ko je nigerijski predsednik oznanil zmago nad teroristi Boko Harama, ljudje, ki so se zaradi nasilja skrajne skupine razselili, upajo na vrnitev domov.

Približno 1,7 milijona Nigerijcev je notranje razseljenih. Večina jih prebiva v centrih, zdaj pa upajo, da bodo taborišča lahko zapustili in se vrnili v svoje domove. Borci Boko Harama še vedno nadzirajo nekaj območij. Eno takih je tudi na severovzhodu Nigerije v zvezni državi Borno, kjer je za Al Džaziro spregovoril Boka Kanima, ki živi v enem izmed centrov za razseljene. Boko Haram je oplenil njegovo vas in mu pobral vse imetje. "Če nisi naredil, kar so naročili, je sledil pokol," je povedal.

Dve leti je Boko Haram plenil po tem območju. Ker so mu pobrali vso živino in pridelke, je ostal brez življenjskih potrebščin. Zato se je odločil, da ni druge možnosti kot beg z doma. Pridružil se je 1,7 milijona rojakom, ki so notranje razseljeni. Vlada verjame, da je za te osebe rešitev na vidiku in se bodo nekateri lahko vrnili na svoje domove.

Vlada do leta 2017 napovedala poraz skupine

"Tehnično smo zmagali v vojni proti Boko Haramu," je v soboto dejal nigerijski predsednik Muhamadu Buhari, potem ko je vojska prevzela nadzor nad trdnjavo v gozdu Sambisa. To naj bi bila zadnja trdnjava džihadistične skupine. Nigerijske oblasti ugibajo, da bi v tem gozdu lahko bila večina deklet, ki jih je skupina ugrabila leta 2014 iz internata osnovne šole v mestu Chibok.

"Teroristi so na begu in se nimajo več kam skriti," je povedal Buhari. Vlada je sicer obljubila, da bo milico premagala pred letom 2017. Ofenzivo so na območje, ki je veliko okoli 1.300 kvadratnih kilometrov, nigerijske sile začele pred nekaj meseci, poroča STA.

Pobili okoli 15.000 civilistov

Od leta 2015 nigerijska vojska silovito krči ozemlje, ki ga nadzira Boko Haram. Teroristi so od leta 2009 pobili okoli 15.000 civilistov, po nekaterih ocenah pa celo 20.000. V letu 2016 so borci Boko Harama ubili okoli 1.000 ljudi, kar je bistveno manj kot leto pred tem, ko je bila številka kar 6.000, vendar pa so bili v zadnjem letu pogosti samomorilski napadi, ki jih ob Nigeriji izvajajo tudi v sosednjih Kamerunu in Nigru.

Z urbanih območij so teroriste pregnali, še vedno pa imajo pod nadzorom ozemlja na podeželju. Na severovzhodu Nigerije, kjer je dejavna skupina, je po podatkih Združenih narodov okoli 4,4 milijona lačnih. Lani je Boko Haram prisegel zvestobo samooklicani Islamski državi, v Nigeriji, Kamerunu, Čadu in Nigru pa si je prizadeval vzpostaviti t. i. božjo državo.

T. J.