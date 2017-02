Nizozemski parlament prižgal zeleno luč za gojenje in prodajo marihuane na debelo

Doslej je bila dovoljena prodaja 5 gramov marihuane in gojenje petih rastlin

21. februar 2017 ob 21:52

Haag - MMC RTV SLO/STA

Nizozemski parlament je potrdil predlog zakona o gojenju in prodaji marihuane na debelo pod vladnim nadzorom, ki bi med drugim omogočil lastnikom t. i. "coffee shopov" nabavo pri uradno potrjenih gojilcih.

"Bolje bo za zdravje državljanov, če vemo, od kod prihaja trava, in lahko bomo zahtevali standarde kakovosti," je v parlamentu dejala predlagateljica zakona, poslanka progresivne stranke D66 Vera Bergkamp. Za zakon je glasovalo 77 poslancev spodnjega doma parlamenta, proti jih je bilo 72. Zdaj je na potezi zgornji dom, kjer pa zakon verjetno ne bo sprejet, kajti v senatu imajo večino stranke, ki so v spodnjem domu zakonu nasprotovale. Ti kot argument proti navajajo, da je regulirano gojenje marihuane v nasprotju z mednarodno zakonodajo in da bi lahko vodilo v povečanje števila odvisnikov med mladimi.

Doslej je bilo na Nizozemskem dovoljeno prodajati manjše količine marihuane, do pet gramov, posameznik pa je lahko za osebno rabo gojil pet rastlin. Gojenje in prodaja na debelo pa sta bila prepovedana, zato so lastniki okoli 600 coffee shopov marihano nabavljali na črnem trgu.

Senat predloga verjetno ne bo obravnaval pred 15. marcem, ko bodo parlamentarne volitve, poročajo nizozemski mediji.

K. T.