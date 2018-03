Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sylvi Listhaug se je zaradi sporne objave na Facebooku znašla pod plazom kritik opozicije. Foto: Reuters Sorodne novice Na Norveškem ostaja na oblasti desnosredinski blok Dodaj v

Norveška ministrica z odstopom preprečila politično krizo

Predčasne volitve po ustavi niso mogoče

20. marec 2018 ob 11:20

Oslo - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Norveška pravosodna ministrica, ki je dvignila prah z zapisom, da opozicijska stranka pravice teroristov postavlja pred vprašanje nacionalne varnosti, je odstopila in s tem preprečila politično krizo v državi.

Sylvi Listhaug iz desničarske populistične Stranke napredka se je znašla pod plazom kritik, ker je 9. marca na Facebooku zapisala, da opozicijsko Delavsko stranko bolj zanima zaščita pravic teroristov kot varnost na Norveškem. Zapis je naletel na mnogo kritik, saj je med Norvežani še kako živ spomin na krvavi pohod skrajnega desničarja Andersa Behringa Breivika na mladinski tabor podmladka Delavske stranke leta 2011, v katerem je ubil 69 ljudi, večinoma mladih.

Ministrica se je v četrtek v parlamentu opravičila in odstranila sporočilo s svojega profila, a kritiki so izrazili dvom o njeni iskrenosti. Manjša leva Rdeča stranka je zahtevala glasovanje o nezaupnici Listhaugovi, druge opozicijske stranke, vključno z Delavsko, pa so to podprle.

Premierka Erna Solberg je sporočila, da bo odstopila celotna vlada, če bo parlament izglasoval nezaupnico ministrici. Ker norveška ustava ne predvideva razpustitve parlamenta pred predvidenimi volitvami, s tem pa tudi niso mogoče predčasne volitve, bi se morale stranke dogovoriti o oblikovanju nove vlade, ki bi državo vodila do leta 2021. Poznavalci menijo, da bi to državo pahnilo v največjo politično krizo v zadnjih letih.

Pred predvidenim glasovanjem je Listhaugova sama odstopila s položaja. Kot je dejala, se je za to potezo odločila prostovoljno, saj "ne more dopustiti, da bi njena Stranka napredka izgubila vpliv in oblast".

A. P. J.