Obtoženi se je prek spleta pretvarjal, da je ženska. Foto: Reuters

Norveška: Moški obtožen spolnih zlorab 300 fantov

Najobsežnejši primer spolnih zlorab v državi do zdaj

21. november 2018 ob 08:43

Oslo - MMC RTV SLO, STA

Na Norveškem so 26-letnega moškega obtožili spolnih zlorab okoli 300 fantov, starih od 13 do 16 let, je sporočilo norveško tožilstvo.

"Gre za najobsežnejši primer spolnih zlorab na Norveškem doslej," je povedala norveška državna tožilka Guro Hansson Bull. Med drugim je moški obtožen posilstva.

Moški naj bi fante med drugim nagovarjal prek spleta, kjer se je pretvarjal, da je ženska. Prepričeval jih je, da so bili spolne dejavni, pri čemer jih je posnel. V zameno jim je obljubljal erotične fotografije. Od leta 2011 je napadel okoli 300 fantov, starih od 13 do 16 let, na Norveškem in drugih nordijskih državah.

Moški – šlo naj bi za nogometnega sodnika – je priznal dejanja, je povedala njegova odvetnica Gunhild Laerum. "Vendar pa se mora izreči še o vseh točkah obtožnice," je dodala. Sojenje se bo začelo prihodnje leto.

T. J.