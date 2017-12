Nov incident na Okinavi: Z ameriškega helikopterja padlo okno na šolsko igrišče

Otočani so jezni na ameriško vojsko in vlado

13. december 2017 ob 09:23

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Z ameriškega vojaškega helikopterja je na šolsko športno igrišče na Okinavi padlo okno. Na igrišču je bilo takrat okoli 50 otrok. Incident je še eden v nizu dogodkov, ki povzročajo zaskrbljenost glede varnosti na japonskem otoku.

Igrišče osnovne šole se nahaja blizu zračnega oporišča ameriških marincev Futenma. Na njem se je v času dogodka nahajalo okoli 50 otrok, lažje poškodovan pa je bil 10-letni deček, pri čemer pa točen razlog poškodbe ni znan.

Okno je padlo s transportnega helikopterja CH-53E, dogodek pa je obnovil skrbi glede (ne)varnosti. Japonska vlada in lokalne oblasti na Okinavi so že leta v sporu zaradi ameriškega oporišča na otoku. Prebivalci namreč menijo, da nosijo prevelik del bremena ameriške prisotnosti na Japonskem.

Iz japonske vlade so sporočili, da takšni dogodki povzročajo zaskrbljenost ne le med ljudmi, povezanimi s šolo, ampak med prebivalci Okinave na splošno. Vlada se bo odzvala ustrezno po tem, ko bo prejela pojasnilo ameriških predstavnikov, sporočajo iz Tokia.

Ameriški marinci na Okinavi so sporočili, da se je helikopter takoj po incidentu vrnil v oporišče, posadka pa je incident prijavila. "Poročilo jemljeno skrajno resno in preiskujemo vzrok incidenta v tesnem sodelovanju z lokalnimi oblastmi," sporočajo. "To je obžalovanja vreden dogodek in opravičujemo se za povzročeno zaskrbljenost," še dodajajo v ameriški vojski.

Ljudi skrbijo nesreče in jezijo zločini

Oporišče Futenma leži med šolami, bolnišnicami in trgovinami, lokalne prebivalce pa skrbijo možne letalske nesreče. Oktobra je ameriški helikopter CH-53E zasilno pristal in zgorel na vadbišču ameriške vojske na severu Okinave. Nihče ni bil poškodovan. Otočani so jezni tudi zaradi zločinov, ki jih delajo ameriški vojaki.

Guverner Okinave Takeši Onaga je vodil kampanjo za umik oporišča z otoka, vlada v Tokiu pa predlaga njegov premik v manj naseljen del otoka.

B. V.