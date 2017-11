Nov izbruh legionele na Portugalskem - več deset okuženih

Leta 2014 v državi eden najhujših izbruhov na svetu

7. november 2017 ob 16:34

Lizbona - MMC RTV SLO, Reuters

Izbruh legionarske bolezni v lizbonski bolnišnici je po do zdaj znanih podatkih zahteval dve življenji, najmanj 32 ljudi je okuženih. Okužbo so v bolnišnici prvič zaznali pred tednom dni.

Portugalski direktorat za zdravje (DGS) in državni zdravstveni inštitut (INSA) preučujeta morebitno povezavo med bolnišnico São Francisco Xavier Hospital in epidemijo legionele, saj za zdaj še ne morejo potrditi, da je vir okužbe v bolnišnici. V prihodnjih dneh bodo preverili vso opremo, ki bi lahko bila prenašalec okužbe, poroča ThePortugalNews.



Izmed 34 primerov okužbe je pet ljudi na intenzivni negi, enega pa so že odpustili. Večina okuženih je starostnikov s kroničnimi obolenji.



Leta 2014 je v enem največjih izbruhov epidemije legionarske bolezni na Portugalskem umrlo 10 ljudi, skupno se jih je okužilo 336. Vir okužbe so izsledili v hladilnih stolpih na industrijskem območju občine Vila Franca de Xira severovzhodno od Lizbone, kjer je živela ali delala večina okuženih.



Bakterija se ne prenaša s človeka na človeka

Bakterija legionela, ki povzroča hudo vnetje pljuč, se prenaša z vdihovanjem aerosolov, v zraku drobno razpršenih delcev. Bakterija uspeva v prhah, vodovodnih napeljavah in klimatskih napravah predvsem večjih objektov, kot so hoteli in kopališča, kjer temperature vode v napeljavi znaša od 40 do 55 stopinj Celzija. Bolezen sicer ni prenosljiva s človeka na človeka, najpogosteje pa se z legionelo okužijo starejši in ljudje šibkega zdravja.



Bolezen je dobila ime po prvem uradno ugotovljenem izbruhu, ko je leta 1976 na kongresu ameriških legionarjev v Filadelfiji zbolelo 182 udeležencev, 34 jih je umrlo.

J. R.