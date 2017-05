Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 16 glasov Ocenite to novico! Nemška vojska se že dalj časa sooča s pripadniki, ki odkrito simpatizirajo z nemško nacistično preteklostjo. Foto: Reuters Obrambna ministrica Ursula Von der Leyen je zaradi škandalov deležna številnih kritik. Foto: Reuters Sorodne novice Nemška obrambna ministrica na udaru zaradi desničarskih vojaških škandalov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov madež na nemški vojski: v vojašnicah našli več nacističnih predmetov

Nemška vojska se sooča s simpatizerji nacizma

7. maj 2017 ob 11:46

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Ta teden so preiskovalci v nemških vojašnicah našli več nacističnih predmetov in simbolov, kar pomeni nov madež na nemški vojski. Vodstvo vojske je sprožilo preiskavo v vseh vojašnicah v državi.

Kot je v soboto poročal nemški tednik Spiegel, so v vojašnici v mestu Donaueschingen v Schwarzwaldu med drugim našli omaro s čeladami nemške vojske iz obdobja druge svetovne vojne. Odkrili so tudi sobo, okrašeno s simboli nemških sil v času nacizma. Fotografije z dokazi so predali ministrstvu za obrambo, ki je najdbo potrdilo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Vodstvo vojske je v povezavi z najdenimi predmeti že odredilo preiskavo. "Glavni inšpektor nemške vojske je naročil preiskavo vseh vojaških posestev, da bi ugotovili, ali so tam zares simboli nacistične vojske, in če je tako, da se jih odstrani," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik ministrstva za obrambo.

Skrajni desničarji v vojski

Škandal, povezan s pripadniki skrajne desnice med vojaki, je izbruhnil že konec aprila, ko so v Hammelburgu na jugu Nemčije aretirali 28-letnega vojaka Franca A., ki se je izdajal za sirskega begunca. Vojaka, ki je služil v Illkirchu v Franciji, so aretirali zaradi suma, da namerava izvesti napade z rasističnim motivom. Ministrstvo za obrambo preiskuje tudi ta primer.

Preiskava poteka zoper še enega vojaka, Maximiliana T., prav tako nastanjenega v Illkirchu, pri katerem so našli seznam morebitnih tarč napadov. Na seznamu so bili tudi vidni nemški politiki, je poročal nemški časopis Die Zeit. Odkrili naj bi tudi listek z domnevnimi zapiski Franca A. in fotografije nemške vojske iz druge svetovne vojne ter puško z izrezljano svastiko.

Časopis Bild je medtem poročal, da so nemški vojaki v Illkirchu že leta 2012 razvili štiri metre dolgo svastiko, s čimer so proslavili zmago nemškega nogometnega moštva Bayern München nad nogometaši iz francoskega Lilla. Takrat so odpustili in kaznovali tri vojake, poroča DPA.

Kritike obrambne ministrice

Na obrambno ministrico Ursulo Von der Leyen so zaradi škandalov v preteklih dneh letele številne kritike. Ob obisku vojašnice v Franciji je poudarila, da moderna nemška vojska ne sme negovati tradicije in običajev nacističnih sil. "Postopek razjasnjevanja, ki poteka, zahteva pogum in vztrajnost," je danes dejala za časopis Bild. "Vsi ga moramo podpreti, od generalov do najmlajših rekrutov, saj gre za ugled vojske," je izpostavila.

Mednarodni odbor za Auschwitz je v soboto zahteval javno razpravo o kulturi vedenja v nemških silah. "Za tiste, ki so preživeli holokavst, je že sama misel na to, da bi v nemški vojski znova častili nacistične simbole in tradicijo nacistične vojske, grozna in neznosna," so sporočili.

B. V.