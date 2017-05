Nemška obrambna ministrica na udaru zaradi desničarskih vojaških škandalov

Ursula von der Leyen - prva ženska na čelu obrambnega ministrstva

5. maj 2017 ob 07:58

Berlin - MMC RTV SLO

Nemška obrambna ministrica Ursula von der Leyen se je zaradi zadnjih škandalov v nemški vojski - spolno nadlegovanje, ustrahovanje in načrtovanje rasističnega napada - znašla pod plazom kritik. Ministrica je sprva krivila šibko vojaško vodstvo, zdaj pa prevzema odgovornost.

Von der Leyenova, ki jo mnogi vidijo kot naslednico Angele Merkel, je v sredo tako dejala, da "nosi odgovornost za vse, kar se zgodi v bundeswehru (nemški vojski)". "Jaz sem odgovorna, da se odpravijo zlorabe, za katere vemo, kar tudi trenutno delam," je povedala za časopis Bild in pozvala k poglobljeni raziskavi omenjenih primerov.

V najzloglasnejši škandal je vpleten 28-letni nemški vojak Franco A., ki so ga aretirali prejšnji teden zaradi suma načrtovanja terorističnega napada na prosilce za azil in levičarske politike, vključno s socialdemokratskim notranjim ministrom Heikom Maasom in nekdanjim nemškim predsednikom Joachimom Gauckom.

Vojak se je januarja lani z lažno identiteto registriral kot sirski begunec, zaprosil za azil in je prejemal podporo od države. Vojak naj bi načrtoval rasno motivirani napad, za katerega naj bi nato okrivili begunce (t. i. napad false flag). Potem ko je zadeva prišla na dan, je von der Leyenova odpovedala svoj načrtovani obisk v ZDA in se osredočila na preiskavo, poroča AFP.

Saniranje

Socialni demokrati, člani koalicije Merklove, sicer ministrice niso neposredno pozvali k odstopu, je pa njihov kanclerski kandidat Martin Schulz dejal, da se Ursula von der Leyen ne more izogibati odgovornosti. Predstavnik Merklove Steffen Seibert je dejal, da ima ministrica polno podporo kanclerke.

Von der Leyenova je v sredo z načelnikom generalštaba Volkerjem Wiekerjem odpotovala v Illkirch, mesto v Franciji južno od Strasbourga, kjer je bil Franco A. nameščen in kjer naj bi ukradel strelivo. Preiskovalci so našli tudi nacistične spominke in stare fotografije nacističnih vojakov. Na obrambno ministrstvo letijo kritike, da se ni pravočasno odzvalo na številna opozorila, da znotraj vojske deluje manjša desničarska skrajna skupina.

Obrambni odbor bundestaga je zdaj sprožil svojo lastno preiskavo, nemška vojaška obveščevalna agencija (MAD) pa je prejšnji teden sporočila, da je od leta 2011 dalje v vojski odkrila 275 osumljenih desničarskih skrajnežev, od tega samo letos 53, navaja DPA.

"Neprimerne izjave"

Von der Leyenova se je na obtožbe sprva odzvala defenzivno, češ da gre za stare vedenjske težave znotraj vojske. "Nemška vojska ima težave z disciplino in zdi se, da ima šibko vodstvo na več ravneh," je dejala za nemško televizijo. O Francu A. pa: "Moramo se sistematično vprašati, kako si je lahko nekdo s tako jasnimi skrajno desničarskimi nazori, ki napiše magisterij z očitno nacionalističnimi idejami ... zgradil kariero v bundeswehru."

Franco A. je magistriral leta 2014 na elitni francoski vojaški akademiji Saint-Cyr z magistrsko nalogo o "politični spremembi in strategiji subverzije". Naloga naj bi vsebovala jasna "skrajno desničarska in protidemokratična stališča", navaja Spiegel.

Poveljstvo nemške vojske nad očitki ministrice ni bil navdušen: "Če gospa von der Leyen pravi, da je težava z vodstvom, potem je treba vsekakor povedati, da se vodstvo začenja v vrhu."

Kritičen do izjav ministrice je bil tudi obrambni strokovnjak iz vrst socialdemokratov Rainer Arnold, ki je von der Layenovo obtožil nezadostnega interesa za "notranje vodstvo". "Mislim, da so bile njene izjave neprimerne, uničile so zaupanje in bile popolnoma nepotrebne," je dejal v intervjuju za ARD.

V četrtek so sto najvišjih vojaških predstavnikov sklicali v Berlin na izredni sestanek tako glede Franca A. kot tudi glede vrste drugih primerov neprimernega vedenja v vojski. Von der Layenova je tako obljubila tudi temeljito preiskavo primerov zlorab, spolnega poniževanja kadetov, nadlegovanja in sramotenja znotraj vojaških vrst, do katerega je prihajalo v elitnem vojaškem oporišču. Gre za primer, ki je januarja razburkal nemško javnost.

Spolne zlorabe in sadistična dejanja naj bi bila "običajna praksa" med zdravniškim usposabljanjem, ki so se ga morali v oporišču Pfullendorf v Baden-Württembergu udeležiti naborniki vseh vojaških vej. Naborniki so se morali pred kolegi sleči do nagega, medtem pa so jih ti snemali. Vojaki so morali na usposabljanju sodelovati tudi v "popolnoma nesmiselnih in očitno spolno motiviranih medicinskih vajah", ki so vključevale vstavljanje svežnjev povojev v anuse, pri tem pa so jih nadrejeni fotografirali.

Preiskava bo "boleča", a "dobra za bundeswehr", je dejala ministrica.

Plemenit pedigre

58-letna von der Leyenova prihaja iz ugledne politične družine - njen oče je bil pokojni Ernst Albrecht, nekdanji premier Spodnje Saške. Von der Leyenova se je v 12 letih strmo povzpela po politični lestvici in napredovala od svetnice v spodnjesaškem mestecu Sehnde do zvezne vlade.

Sprva je študirala ekonomijo, nato pa presedlala na medicino in med letoma 1988 in 1992 delala kot zdravnica na kliniki za ženske v Hannovru. Poročena je s Heikom von der Leyenom, profesorjem medicine in izvršnim direktorjem podjetja za medicinski inženiring, ki prihaja iz aristokratske družine, ki je obogatela s svilo. Zakonca imata sedem otrok.

Von der Leyenova je leta 2013 postala prva nemška obrambna ministrica in si zadala cilj korenite reforme vojske. Leta 2014 je nato spodbudila 100 milijonov evrov drago kampanjo, s katero je želela narediti vojsko za bolj privlačno - varstvo za otroke vojakov, prilagodljiv urnik glede na šolske obveznosti in višje plače za zahtevnejše misije v tujini.

K. S.