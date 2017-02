Novi nemški predsednik postal ugledni, "antitrumpovski" Steinmeier

Steinmeier je bil edini kandidat z možnostmi za zmago

12. februar 2017 ob 14:37,

zadnji poseg: 12. februar 2017 ob 15:42

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji vodja nemške diplomacije iz vrst socialdemokratov (SPD) Frank-Walter Steinmeier je bil izvoljen za 12. predsednika Zvezne republike Nemčije. 61-letnik je prejel 931 od 1.239 veljavnih glasov članov zvezne volilne skupščine.

"Vsem, ki ste glasovali zame, se zahvaljujem za zaupanje," je po izvolitvi dejal Steinmeier. Vsem, ki niso volili zanj, pa je obljubil, da bo pridobil njihovo zaupanje. V viharnih časih, ko se zdi, da je svet iztiril, je ključno, da je družba povezana, je še poudaril.

Nemška kanclerka Angela Merkel je ob izvolitvi prejšnjega zunanjega ministra za novega predsednika izrazila zadovoljstvo. "Prepričana sem, da bo za našo državo izjemen predsednik," je povedala. "Danes je dober dan za Zvezno republiko Nemčijo."

61-letni Steinmeier bo predsedoval v težkih časih, je izpostavila kanclerka. "Verjamem, da bo našo državo skozi te težke čase kot predsednik vodil zelo dobro," je še dejala. Dodala je, da je imel kot zunanji minister vedno izjemen občutek za iskanje rešitev v najtežjih situacijah. Kot je še povedala, gre za človeka, "ki se zna približati ljudem". Dodala je, da se veseli sodelovanja z njim.

Redkost - socialdemokrat v Bellevueju

Od štirih Steinmeierjevih nasprotnikov v bitki za položaj nemškega predsednika je največ glasov osvojil kandidat stranke Levica, profesor politologije Christoph Butterwegge, ki ga je podprlo 128 članov volilne skupščine. Kandidat skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), finančnik Albrecht Glaser, je prejel 42 glasov, televizijski zvezdnik Alexander Hold 25 glasov, oče enega izmed evropskih poslancev Engelbert Sonneborn pa 10.

Nekdanji zunanji minister bo nasledil 77-letnega Joachima Gaucka, ki je junija lani sporočil, da se zaradi starosti ne namerava potegovati za še en petletni mandat. Vladajočima strankama SPD in CDU/CSU je po Gauckovi odločitvi novembra lani ob prizadevanjih podkanclerja Sigmarja Gabriela iz SPD-ja uspelo doseči dogovor o skupnem predsedniškem kandidatu Steinmeierju, čeprav je to, da na predsedniški stolček v gradu Bellevue sede socialdemokrat, redkost.

Do zdaj sta bila na najvišjem položaju v državi le dva socialdemokrata in po le en mandat - Gustav Heinemman med letoma 1969 in 1974 ter Johannes Rau med letoma 1999 in 2004.

Predsednika v Nemčiji ne volijo neposredno, temveč ga izbere zvezna skupščina, ki se sestane samo ob tej priložnosti, vsakih pet let oz. v primeru smrti ali odstopa predsednika 30 dni po tem. Kandidat mora za zmago v prvih dveh krogih zbrati absolutno večino glasov delegatov.

Steinmeier - nesojeni kancler

Leta 1956 v Dortmundu rojeni Steinmeier je izkušeni diplomat, dvakratni vodja nemške diplomacije in v svetu zelo cenjen. Za številne Nemce je obraz Nemčije v svetu. Pred leti je želel postati kancler, a je izgubil proti Merklovi. Steinmeierja v Nemčiji cenijo ne glede na strankarsko pripadnost. V javnomnenjskih raziskavah ga že leta ocenjujejo kot enega najbolj spoštovanih domačih politikov - v anketah mu je uspelo doseči tudi več kot 70-odstotno podporo.

Prav tako je kot izkušen diplomat, ki so ga pregnetle ponavljajoče se krize. Še za posebej pomembnega se je izkazal v ukrajinski krizi, ko je intenzivno diplomatsko krmaril med Kijevom in Moskvo, kar je vsaj nekoliko omililo napetosti. Skrbno izbrane besede, ki jih je izrekal tedaj, pa so v ostrem nasprotju z njegovimi ocenami novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ga je še pred inavguracijo označil za "pridigarja sovraštva".

V nemških medijih Steinmeierja radi označujejo za "antitrumpa". Nikoli ni imel računa na Twitterju, pa tudi sicer ni tip človeka, ki bi svoja sporočila, tako kot novi predsednik ZDA, lahko ubesedil v 140 znakih. Poleg tega je zaradi osebnega sloga, ki je v znamenju strpnosti in sposobnosti, da vidi širšo sliko, pravo nasprotje populističnega politika, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Izjemno priljubljen na obeh polih

Že pred izvolitvijo je deloval predsedniško, tudi zaradi skoraj četrt milijona milj, kolikor jih je kot zunanji minister preletel vsako leto. Analitikov zato ni presenetilo, da se je sin tesarja iz Severnega Porenja-Vestfalije odločil za naskok na predsedniški stolček - najvišji javni položaj.

Steinmeier je poročen z upravno sodnico Elke Büdenbender, s katero imata odraslo hčer. Leta 2010 je politično kariero postavil na stran, da je lahko ženi, ki je resno zbolela, daroval svojo ledvico. Zaradi tega si je med nemškimi volivci pridobil velik ugled.

Cenijo ga tudi njegovi politični nasprotniki v konservativnih vrstah - ti so predvsem člani sestrske stranke CDU, bavarskih krščanskih socialistov (CSU). Tudi Merklova je Steinmeierjevo odločitev za predsedniško kandidaturo označila za modro, s čimer se verjetno strinja tudi večina Nemcev. Zdi se, da v današnjih negotovih časih v njem vidijo predvsem sidro stabilnosti, je komentiral Deutsche Welle.

B. V., K. S.