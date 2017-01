Nemško diplomacijo bo vodil podkancler Sigmar Gabriel

Nova gospodarska ministrica bo Brigitte Zypries

27. januar 2017 ob 12:34

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nemški predsednik Joachim Gauck je po odhodu Franka-Walterja Steinmeierja za zunanjega ministra imenoval podkanclerja, vodjo stranke SPD in dosedanjega ministra za gospodarstvo Sigmarja Gabriela.

Na tem položaju bo Gabriel zamenjal socialdemokratskega kolega Steinmeierja, ki se podaja v boj za mesto predsednika države.

Namesto Gabriela bo nova gospodarska ministrica Brigitte Zypries. Sedanja parlamentarna državna sekretarka je tako kot Gabriel članica socialdemokratov (SPD), med letoma 2002 in 2009 je bila pravosodna ministrica. Popoldne jo mora še zapriseči bundestag.

Kot smo že poročali, se je Gabriel nedavno odrekel kandidaturi za kanclerja in za kanclerskega kandidata SPD predlagal nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta Martina Schulza. Sicer je znan kot kritik varčevalne politike Angele Merkel in finančnega ministra Wolfganga Schäubla.

Gabriel se je rodil 12. septembra 1959 v mestu Goslar na Spodnjesaškem. V politiko in istočasno tudi stranko SPD je vstopil leta 1977. Vodstvo stranke je prevzel leta 2009. V tretji vladi Angele Merkel je bil podpredsednik in gospodarski minister od leta 2013. Med letoma 1999 in 2003 je bil ministrski predsednik deželne vlade Spodnje Saške, od leta 2005 pa je politik na zvezni ravni.

J. R.