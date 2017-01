Kanclerski kandidat nemških socialdemokratov Schulz

Boj za kanclerski stol postal bolj nepredvidljiv

24. januar 2017 ob 17:23,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 20:49

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Vodja nemške stranke SPD Sigmar Gabriel je za kandidata za kanclersko mesto predlagal nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta Martina Schulza.



Odločitev vodje socialdemokratske stranke SPD-ja Gabriela, da se odpove kandidaturi in predlaga Schulza, bo volitve naredila bolj nepredvidljive in kaže, da se je SPD naveličal podrejene vloge v trenutni koaliciji kanclerke Angele Merkel. Nominacijo Schulza je že potrdil izvršilni odbor stranke, v soboto pa bo o tem glasovalo še predsedstvo stranke.

Na sestanku vrha stranke so govorili tudi o novem nemškem zunanjem ministru, ki naj bi prišel iz vrst SPD-ja. Zdajšnji zunanji minister Frank-Walter Steinmeier se bo namreč kot kandidat koalicije 12. februarja podal v boj za predsedniški stolček. Gabriel pa je po sestanku povedal, da se je stranka strinjala, da ga zamenja on.

Ob tem je Gabriel kritiziral tudi varčevalno politiko Merklove in njenega finančnega ministra Wolfganga Schäubla, češ da je prispevala k vzponu populizma po celini. "Njune politike so nedvomno prispevale k veliki krizi v EU-ju od leta 2008, osamitvi dominantne nemške vlade in - skozi vztrajanje pri nepopustljivi varčevalni politiki - k visoki nezaposlenosti zunaj Nemčije," je bil kritičen Gabriel.

Priznal je, da socialnim demokratom ni uspelo spremeniti začrtane poti Angele Merkel. "Nadaljevanje trenutnih politik gre na račun trajnostne rasti, in to je nevarno tudi za Nemčijo," je dodal.

Predal bi krmilo stranke

Javnomnenjske ankete kažejo, da ima Schulz v boju z Merklovo boljše možnosti kot Gabriel. Ta naj bi bil pripravljen predati tudi vodstvo stranke, ki jo vodi že od leta 2009, kar je najdlje po kanclerju Willyju Brandtu.

A Schulz ne bo imel lahkega dela, saj imajo Krščanski demokrati (CDU) z Angelo Merkel na čelu v anketah zajetnih 15 odstotnih točk prednosti. Vendar je raziskava za Bild pokazala, da bi Merklova Schulza premagala za zgolj odstotno točko v neposrednem glasovanju.

A. Č.