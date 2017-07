Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na Južnem otoku so razglasili izredno stanje. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novo Zelandijo prizadele obsežne poplave

Drugo hudo neurje v dveh tednih

22. julij 2017 ob 17:32

Večje dele Nove Zelandije so prizadele obsežne poplave, potem ko je zaradi zimskega neurja v 24 urah padlo dvakrat več dežja, kot je povprečje za mesec julij.

Najbolj prizadet je Južni otok, kjer so ponekod že razglasili izredno stanje. Mobilizirali so tudi vojsko.

Zaradi obsežnih poplav so v največjih mestih na Južnem otoku, Christchurch in Dunedin, ter drugod na jugu države razglasili izredno stanje.

Več sto prebivalcev je moralo pred naraščajočo vodo zapustiti svoje domove. Močno deževje in veter bodo predvidoma ovirali promet in povzročali nove poplave ter plazove. Več cest so zaprli, vključno z avtocestami.

Županja mesta Christchurch Lianne Dalziel je dejala, da bo izredno stanje mestu omogočilo pripravo na morebitne težave, do katerih bi lahko prišlo zaradi visoke plime. Prizadetim bo pomagala tudi vojska. Novozelandska policija prebivalcem svetuje, naj se zadržujejo v hišah.

Tokratno neurje je drugo v zadnjih dveh tednih. Prejšnji teden so vetrovi na Novi Zelandiji dosegli hitrost 140 kilometrov na uro, močno deževje je povzročalo težave po vsej državi.

