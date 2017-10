Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! O. J. Simpson je v zaporu preživel devet let. Foto: Reuters Simpson je bil oproščen krivde za umor njegove žene in njenega fanta. Foto: Reuters Sorodne novice O. J. Simpson pogojno na prostost Dodaj v

O. J. Simpson po devetih letih zapora na prostosti

Vdrl v hotelsko sobo z oboroženimi partnerji

1. oktober 2017 ob 15:14

Washington - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa O.J. Simpson, ki je bil zaprt zaradi poskusa ropa lastnih spominkov, je po devetih letih v zaporu odšel na prostost.

Odbor za pogojne izpuste mu je pot na prostost soglasno odobril julija letos. "O.J. Simpson je zunaj, je svoboden človek," je za ameriško televizijsko mrežo CNN dejala tiskovna predstavnica zveznega zapora v Nevadi Brooke Keast.

70-letni Simpson je bil leta 2008 obsojen na zaporno kazen od devetih do 33 let, ker je v Las Vegasu s partnerji vdrl v hotelsko sobo dveh preprodajalcev z njegovimi spominki. Zahteval je svoje stvari nazaj, pri čemer je imel eden od partnerjev pištolo. Policija jih je aretirala, tožilstvo pa je krivdo naprtilo Simpsonu.

Tožilci so partnerje namreč prepričali, da so v zameno za nižjo kazen krivdo naprtili nekdanjemu zvezdniku ameriškega nogometa, porota ga je spoznala za krivega, sodnik pa mu je po mnenju nekaterih izrekel močno pretirano kazen. Ob odločitvi odbora za pogojne izpuste je Simpson ponovil, da je želel le priti do svojih predmetov in ni želel nikomur škodovati.

Oproščen krivde za umora

Poleg tega, da je bil O.J. Simpson igralec ameriškega nogometa, je bil tudi filmski igralec. Najbolj je zaslovel leta 1994, ko ga je policija preganjala po cestah Los Angelesa v neposrednem prenosu. Bežal je s kraja umora žene Nicole Brown in njenega novega fanta Ronalda Goldmana. Leta 1995 je bil oproščen krivde za umora.

Družini pokojnih sta ga tožili civilno ter zmagali, Simpson pa je moral zaradi visoke odškodnine razglasiti osebni stečaj.

B. V.