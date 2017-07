O. J. Simpson pogojno na prostost

Igralec ameriškega nogometa, filmski igralec in zapornik

20. julij 2017

Nevada

Nekdanjemu zvezdniku ameriškega nogometa O. J. Simpsonu so po devetih letih zapora odredili pogojni izpust. Zapor v zvezni državi Nevada bo lahko zapustil oktobra.

Simpson v zaporu služi kazen zaradi oboroženega ropa, napada s smrtonosnim orožjem in 11 drugih obsodb, poroča BBC.

Leta 2007 je Simpson v hotelu v Las Vegasu skupaj s petimi pajdaši napadel dva zbiratelja športnih spominkov. Zbiralcema je odvzel dva predmeta, za katera trdi, da pripadata njemu in sta mu bila odtujena. Takrat je bil O. J. Simpson obsojen na najmanj devet in največ 33 let zapora.

Pozneje je celo eden izmed zbirateljev Bruce Fromong priznal, da Simpson ni ogrožal nikogar, ni imel pištole v roki in si ne zasluži tako dolge zaporne kazni, ker je naredil napako.

Sivolasi 70-letnik se je skupaj s preostalimi nasmejal, ko mu je predsednica odbora pripisala 90 let starosti, nasmejali pa so se tudi, ko je dejal, da ima rad Nevado, vendar pa se bo preselil k svojim otrokom na Florido.

Ponovil je, da je želel le priti do svojih predmetov in ni želel nikomur škodovati. Njegova hči, 48-letna Arnelle Simpson, je pričala, da oče ni brez napak, ampak si zasluži, da pride domov, ter obljubila, da mu bodo pomagali.

Leta 2013 Simpsonu odobrili znižanje kazni

Odbor za pogojne izpuste v zvezni državi Nevada se je leta 2013 odzval na njegovo prošnjo, naj mu znižajo kazen. Zaradi sodelovanja v športnih igrah, skrbi za opremo v telovadnici, nevpletanja v pretepe in svetovanja sotrpinom se je odbor odločil, da si zasluži predčasen odhod iz zapora.

Leta 1995 je bil O. J. Simpson oproščen dvojnega umora - svoje partnerice Nicole Brown Simpson in njenega prijatelja Ronalda Goldmana. Družini Brown in Goldman sta nato proti Simpsonu sprožili civilno tožbo, v kateri je bil leta 1997 vendarle obsojen umora, zaradi česar mora Simpson družinama plačati več deset milijonov dolarjev.

Zaradi dolga so družini Goldman pripisali avtorske pravice Simpsonove knjige If I Did It (Če bi to storil), v kateri je Simpson opisal, "kako bi dvojico umoril, če bi ju umoril", še poroča BBC.

V soje zločinskih žarometov

Vse do leta 1994 je bil Simpson ameriški javnosti poznan predvsem kot nekdaj izjemno uspešen športnik, lastnik nekaj rekordov v ameriškem nogometu in občasni filmski igralec. 17. junija 1994 pa se je njegov beg z avtomobilom pred policijo pojavil kar v neposrednem prenosu na večini ameriških televizij. Simpson je s pištolo v roki na sopotnikovem sedežu forda bronco, ki ga je vozil njegov prijatelj Al Cowlings, dve uri bežal pred policijo. Lov se je na Simpsonovem domu končal s predajo, po kateri je bil obtožen dvojnega umora.

Filmska kariera

Po športni karieri se je Simpson preizkusil tudi na malih zaslonih, na katerih je deloval kot igralec, športni komentator in televizijski oglaševalec. V filmskem svetu je zaigral v trilogiji Gola pištola (The Naked Gun) ter v filmih Towering Inferno in No Place to Hide. Leta 2016 se je na ameriških televizijah začela predvajati serija Ljudstvo proti Simpsonu (The People v O. J. Simpson: American Crime Story), ki se vrti okoli zloglasnega dvojnega umora.

