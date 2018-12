Ob meji umrla sedemletna gvatemalska prebežnica

V ZDA je zaradi dehidracije in šoka, ki sta pripeljala do zastoja srca, umrla sedemletna deklica iz Gvatemale, ki so jo pridržale obmejne oblasti.

Prebežniki večinoma prihajajo iz Salvadorja, Hondurasa in Gvatemale. Foto: Reuters

Deklica po navedbah ministrstva za domovinsko varnost več dni ni jedla in pila.

Deklica in njen oče iz Gvatemale sta se ameriškim oblastem predala skupaj s 160 nezakonitimi prebežniki v mestu Lordsburg v ameriški zvezni državi Nova Mehika. Ugotovili so, da ima deklica, ki je bila v centru obmejnih oblasti pridržana osem ur, telesno temperaturo povišano na 41 stopinj Celzija, zato so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v mestu El Paso v zvezni državi Teksas. Po zastoju srca jim jo je uspelo oživiti, vendar pa si ni opomogla. Umrla je 24 ur po prihodu v bolnišnico.

"Starše prosimo, da s poskusom nezakonitega vstopa v državo sebe in svojih otrok ne izpostavljajo tveganju," so ob tem povedali na ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost.

Uvedli bodo preiskavo

Demokratski kongresnik iz Teksasa Beto O'Rourke je na Twitterju zahteval celovito preiskavo. Ministrstvo je nato preiskavo napovedalo ‒ v njej bodo ugotavljali, ali so upoštevali vse potrebne postopke. Opravili pa bodo tudi obdukcijo.

Na meji že okoli 7.500 ljudi

Iz Srednje Amerike proti meji z ZDA se premika več tisoč prebežnikov, ki trdijo, da bežijo pred preganjanjem, nasiljem in revščino. Na mehiško-ameriški meji je že okoli 7.500 ljudi, zaradi česar so razmere zelo napete. Prejšnji mesec so ameriške obmejne oblasti proti prebežnikom, ki so skušali nezakonito prečkati mejo, uporabile solzivec.



