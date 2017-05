Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sojenje naj bi se končalo 16. julija, takrat bo minilo ravno leto dni, ko je Erdogan dan po udaru razglasil zmago. Foto: EPA Sojenje poteka ob strogih varnostnih ukrepih. Pripravljeni so tudi ostrostrelci. Foto: EPA Glavni osumljenec za udar Fethullah Gülen je še vedno v ZDA. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob začetku sojenja protestniki za obtožene izvedbe udara zahtevali smrtne kazni

Obtoženim grozi večkratna dosmrtna kazen

22. maj 2017 ob 17:38

Ankara - MMC RTV SLO

V bližini Ankare se je začelo sojenje 221 ljudem, ki so obtoženi državnega udara v Turčiji julija lani. Med obtoženimi je večina visokih vojaških častnikov, tudi 26 generalov.

Sojenje poteka ob strogih varnostnih ukrepih v zaporu Sincan v bližini turškega glavnega mesta. Spremlja ga tudi množica protestnikov, med katerimi so bili tudi sorodniki žrtev spodletelega poskusa strmoglavljenja predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Vzklikali so, da za obtožence zahtevajo smrtne kazni, saj jih nočejo hraniti in preživljati, piše BBC.

"Hočemo, da so ti izdajalci pokopani brez zastav," je dejal eden izmed protestnikov, je zapisal STA, Reuters pa je citiral protestnika, ki je obtožene označil za teroriste: "Tu sem, da bi poravnal račune s teroristi. Tukaj sem, ker stojim s svojim ljudstvom, za svojo zastavo in vero. Teroristom bomo pokazali, da trdno stojimo skupaj. S pravičnim sojenjem bi jih morali obsoditi na smrt. Izdajalce države je treba kaznovati."

Smrtno kazen so v Turčiji sicer leta 2004 odpravili, je pa Erdogan po spodletelem udaru večkrat dejal, da bi jo znova uvedel. Erdoganovi podporniki vidijo smrtno kazen kot edino primerno za snovalce udara. Večino sicer obtožujejo kršenja ustave, vodenja teroristične organizacije in uboja 250 ljudi. Grozi jim večkratna dosmrtna kazen, poroča STA.

Na sojenje so mimo protestnikov najprej pripeljali Akina Özturka, nekdanjega poveljnika zračnih sil. Med obtoženimi jih je 200 v zaporu, devet se jih medtem brani s prostosti, 12 pa jih je na begu. Med njimi je tudi Fethullah Güllen. Klerik, ki ga Ankara obtožuje kot glavnega snovalca udara, živi v ZDA in zanika vpletenost. Özturk naj bi bil eden izmed vodij puča skupaj z generalom Mehmetom Dislijem, ki so ga prav tako privedli na zatožno klop. Obtožen je tudi polkovnik Ali Yazici, sicer nekdanji najvišji Erdoganov vojaški svetovalec.

V udaru sodelovalo okoli 8.000 vojakov

Po podatkih turških oblasti je med poskusom udara umrlo 250 ljudi, v kar pa ni vštetih 24 izvajalcev udara. Obtožnica navaja, da je v poskusu puča sodelovalo okoli 8.000 vojakov, ki so uporabili 35 vojaških letal, 37 helikopterjev, 74 tankov, 246 oklepnih vozil ter okoli 4.000 kosov lahkega orožja. V okviru čistk po udaru so do zdaj zaradi domnevnih povezav z Gülenom aretirali 47.000 ljudi, poleg tega pa so odpustili ogromno policistov, vojakov in drugih javnih uslužbencev.

V sklopu represivnih ukrepov so policisti aretirali tudi dva učitelja, ki gladovno stavkata, poroča BBC. Nuriye Gulmen in Semih Ozakca sta med več kot 100.000 javnimi uslužbenci, ki so bili odpuščeni po udaru. 75 dni že gladovno stavkata. Kot je povedal njun odvetnik, da kljub nedeljski policijski raciji, ne bosta odnehala. Gulmen je na Twitterju zapisal, da želi nazaj službo in se ne bo predal.

T. J.