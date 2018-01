Oboroženi moški napadli razkošni hotel v Kabulu

Policija ubila enega od napadalcev

20. januar 2018 ob 20:30,

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 21:47

Kabul - MMC RTV SLO, Reuters

Najmanj štirje oboroženi moški so v afganistanski prestolnici Kabul napadli hotel Intercontinental in zajeli več talcev. Po strelskem spopadu z varnostnimi silami je hotel zajel ogenj.

Umrlo naj bi več ljudi, najmanj šest je ranjenih, je sporočil tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Nasrat Rahimi. Posebne enote afganistanske policije so ubile dva napadalca in se iz prvega nadstropja prebile v drugega.

Napadalci so začeli streljati v kuhinji in v četrtem nadstropju hotela. Po podatkih notranjega ministrstva so napadalci oboroženi z večjo količino ročnih granat.

Vodja hotela Ahmad Haris Najab je uspel pobegniti nepoškodovan. Za Reuters je povedal, da so med napadom ljudje bežali na vse strani, slišati pa je bilo več strelov.

Neimenovana priča je za Reuters povedala, da so napadalci zajeli več talcev, med njimi zaposlene v hotelu in nekaj gostov. V hotelu so tudi tuji gostje, v času napada pa naj bi tam potekala tehnološka konferenca.

Drugi napad na isti hotel

Isti hotel so leta 2011 napadli talibani, takrat je vključno z devetimi napadalci umrlo 21 ljudi. Gre za enega od dveh nadstandardnih hotelov v Kabulu, ki je bil v času napada tudi strogo varovan.

V četrtek je ameriško veleposlaništvo v Afganistanu svojim državljanom izdalo svarilo pred možnimi ekstremističnimi napadi na hotele v Kabulu.

J. R.