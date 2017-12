IS prevzel odgovornost za smrtonosni napad na varnostno službo v Kabulu

Talibani in IS napadajo afganistanske varnostne službe

25. december 2017 ob 18:14

Kabul - MMC RTV SLO, Reuters

Samomorilski napadalec se je razstrelil na cesti pred sedežem afganistanske varnostne agencije, pri čemer je umrlo najmanj šest mimoidočih civilistov. To je že tretji napad na afganistanske varnostne službe v enem tednu.

Napad se je zgodil v času, ko je večina uslužbencev prihajala v službo. Tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Nadžib Daniš je sporočil, da je umrlo najmanj šest ljudi, ki so bili v bližnjem avtomobilu, ko se je napadalec razstrelil, še najmanj trije so ranjeni, poroča Guardian.

IS je preko svoje tiskovne agencije Amak prevzel odgovornost za dva napada v zadnjem tednu, tudi za napad na državni center za usposabljanje varnostnih sil pred tednom dni, v katerem niso poročali o civilnih žrtvah, je pa poškodbe po več ur trajajočih bojih utrpelo več pripadnikov varnostnih sil. Odgovornost za napad so prvotno pripisovali talibanom.

Tako IS, ki je v Afganistanu prisoten od leta 2015, kot tudi talibani, so v zadnjem času povečali število napadov na varnostne službe in mošeje, v katerih ciljajo na pripadnike šiitske manjšine. V petek je tako samomorilski napadalec zapeljal v policijsko postajo v zvezni državi Kandahar, pri čemer je umrlo najmanj šest policistov, odgovornost za ta napad pa so prevzeli talibani. Skrajni skupini se v zadnjem času zapletata tudi v medsebojne spopade, poroča Reuters.

Vse več smrtnih žrtev med varnostnimi službami

Afganistanske varnostne sile, ki jih pretresata korupcija in dezertacije, se spopadajo z največ smrtnimi žrtvami med svojimi pripadniki vse odkar je Nato leta 2014 končal z vojaško misijo in sodeluje le še pri usposabljanju afganistanskih varnostnih sil. Med varnostnimi silami je vse več strahu tudi zaradi notranje pomoči militantom, saj naj bi skrajneži zasedali položaje v državnih varnostnih institucijah, koruptivni pripadniki sil pa talibanom prodajajo vojaško opremo, še poroča Guardian.

J. R.