Obsežna protiteroristična operacija policije na Dunaju in v Gradcu

Policija naj bi se osredotočila na mrežo obsojenega pridigarja

26. januar 2017 ob 12:27

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Avstrijska policija je v obsežni protiteroristični operaciji na Dunaju in v Gradcu prijela več osumljencev. Šlo naj bi za ljudi iz nekdanje Jugoslavije, ki jih sumijo, da so del džihadistične mreže v Avstriji.

Operacija še poteka, kot poroča dnevnik Kurier, pa je okoli 800 policistov vdrlo v stanovanja in neuradne mošeje v obeh mestih. Po navedbah časopisa operacija sicer ni povezana z aretacijo 17-letnega skrajnega islamista prejšnji teden na Dunaju, ki ga sumijo načrtovanja napada v glavnem mestu.

Po poročanju medijev so prijeli več kot deset ljudi, tarča akcije pa naj bi bili osumljenci z območja nekdanje Jugoslavije, ki jih sumijo, da so del džihadistične mreže v Avstriji.

Tabloid Kronen Zeitung piše, da je operacija osredotočena na mrežo muslimanskega pridigarja Mirsada Omerovića, znanega pod vzdevkom Ebu Tejma, iz Bosne in Hercegovine, ki so ga julija lani v Gradcu obsodili na 20 let zapora zaradi novačenja mladih borcev za t. i. Islamsko državo. Omerović sicer vse obtožbe zanika.

Avstrija v zadnjih letih ni bila tarča napada islamskih skrajnežev. Po podatkih avstrijskega notranjega ministrstva pa je okoli 300 ljudi odšlo ali pa je skušalo oditi v Sirijo, da bi se pridružili tamkajšnjim džihadistom. Okoli 90 se jih je nato iz bojev vrnilo, približno 40 pa jih je na sirskih bojiščih umrlo.

B. V.