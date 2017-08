Odstavljena generalna tožilka ne želi oditi: "Ne bom se vdala"

Maduro obtožil Trumpa, da želi priti do venezuelske nafte

6. avgust 2017 ob 14:25

Caracas - MMC RTV SLO, STA

Venezuelska generalna državna tožilka Luisa Ortega je zavrnila odločitev novoustanovljene ustavodajne skupščine, ki jo je v soboto odstavila, saj ne želi odstopiti.

Ortegova, ki ji je več deset vojakov v soboto preprečilo vstop v njen urad, je že nekaj časa trn v peti predsednika države Nicolasa Madura, s katerim je v sporu, ker ne priznava zakonitosti ustavodajne skupščine, izvoljene pred tednom dni na volitvah, ki so jih zaznamovali nasilje in obtožbe o volilnih nepravilnostih. Skupščina se je prvič sestala v petek in nato v soboto sprejela odločitev o njeni odstavitvi, na njen položaj pa je že zaprisegel venezuelski varuh človekovih pravic Tarek William Saab. Skupščina je tudi sporočila, da bodo Ortegovi sodili zaradi nepravilnosti v času opravljanja funkcije in da ne sme zapustiti države.

Odstavitve ne priznava

Luisa Ortega, ki je sprožila preiskavo nepravilnosti na volitvah v ustavodajno skupščino, je v soboto dejala, da ne priznava odstavitve, ker je v nasprotju z ustavo in zakoni. "Ne bom se vdala, Venezuela se ne bo vdala barbarstvu, nezakonitosti, lakoti, temi in smrti," je dejala.

ZDA so njeno odstavitev obsodile kot nezakonito. Kot je na Twitterju zapisala tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert, je cilj odstavitve okrepiti avtoritarno diktaturo Madura. Odstavitev so obsodili tudi Kolumbija, Čile, Gvatemala, Mehika, Panama in Peru.

Vodja parlamenta, v katerem ima večino opozicija, Julio Borges je po odstavitvi Ortegove obtožil Madura in njegovo socialistično stranko, da so za talce vzeli institucije v državi. "Ena roka, ena politična stranka je prevzela popoln nadzor preko nedemokratičnega mehanizma, ki je popolnoma diktatorski," je dejal. Opozicija pa je zagotovila, da bo nadaljevala s protesti.

Lopeza izpustili iz zapora

V soboto pa se je na svoj dom vrnil vodja opozicije Leopoldo Lopez, potem ko je bil nekaj dni v vojaškem zaporu. Lopeza, ki je od 8. julija v hišnem priporu zaradi obtožb o spodbujanju nasilja med protivladnimi protesti leta 2014, so tajne službe odpeljale v zapor dan po volitvah v ustavodajno skupščino. Njegova soproga je na Twitterju v soboto sporočila, da je zdaj znova doma in pripisala, da "še bolj prepričano in s še večjo močjo nadaljujejo boj za mir in svobodo v Venezueli".

Lopez, vodja protestov leta 2014, je bil sicer več kot tri leta zaprt v vojaškem zaporu, preden so ga 8. julija premestili v hišni pripor. Še enega vodjo opozicije Antonia Ledezmo, ki so ga prijeli isti dan kot Lopeza, so izpustili že v petek. Tudi on je v hišnem priporu zaradi protestov leta 2014.

Mercosur zamrznil članstvo Venezuele

Na odstavitev Ortegove se je odzvala tudi južnoameriška gospodarska skupnost Mercosur in sporočila, da je trajno zamrznila članstvo Venezuele zaradi kršenja demokratičnih načel. Izključitve države Mercosur sicer ne pozna.

Predsednik Maduro pa je v pogovoru za neki argentinski radio dejal, da Venezuele ne bodo nikoli izključili iz Mercosurja. Argentinskega kolega Mauricia Macrija je obtožil, da želi vzpostaviti blokado Venezuele, ameriškega predsednika Donalda Trumpa pa, da se želi dokopati do obsežnih venezuelskih zalog nafte.

A. P. J.