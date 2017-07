Venezuela: Oblast slavi "izredno udeležbo", opozicija napoveduje nove proteste

ZDA grozijo z novimi ukrepi

31. julij 2017 ob 08:02

Caracas - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Na nedeljskih volitvah v ustavodajno skupščino je bila volilna udeležba 41,5 odstotka, kar je po besedah predsednika Nicolasa Madura "največje glasovanje za revolucijo v zadnjih 18 letih". Na volilni dan je v nasilju umrlo najmanj deset ljudi.

Vodja venezuelske volilne komisije Tibisay Lucena je sporočila, da je bila volilna udeležba "izredna" in da se je volitev udeležilo več kot osem milijonov volivcev. Volitve je opozicija bojkotirala, večina mednarodne skupnosti pa obsodila kot poskus Madura, da si prigrabi oblast. Po podatkih opozicije naj bi se volitev udeležilo le 2,48 milijona volivcev izmed 19,4 milijona volilnih upravičencev, kar predstavlja 12-odstotno udeležbo.

"Ne priznavamo tega goljufivega procesa," je po zaprtju volišč dejal vodja opozicije Henrique Capriles in Venezuelce pozval, naj tudi v ponedeljek nadaljujejo protestne shode proti predsedniku Maduru. Za sredo je napovedal množični protest v prestolnici Caracas.

Zapor za vse protestnike

Maduro je na dan volitev in po volitvah prepovedal proteste in zagrozil s kaznijo do deset let zapora. Po objavi volilne udeležbe je v govoru pred na stotine podpornikov v središču Caracasa dejal, da so bile nedeljske volitve "največje glasovanje za revolucijo v zadnjih 18 letih". Pri tem je imel v mislih leto, ko je njegov mentor, pokojni Hugo Chavez, prišel na oblast.

Med kandidati brez predstavnikov opozicije

Za 545 mest v ustavodajni skupščini se je potegovalo okoli 5.500 kandidatov, med katerimi pa ni predstavnikov opozicije. Naloga novoizvoljene skupščine bo napisati novo ustavo. Maduro je sicer zagotovil, da bodo morali novo ustavo potrditi tudi državljani na referendumu, ni pa še pojasnil, kakšne spremembe ustave so predvidene. Kritiki opozarjajo, da bodo pri izbiri dveh tretjin delegatov največ veljali glasovi v manjših občinah, kjer predsednik tradicionalno uživa večjo podporo. Problematična je tudi razporeditev glasov - v podeželski zvezni državi Falcon bodo na primer izvolili 26 predstavnikov, medtem ko jih bodo v dvakrat bolj poseljenem Caracasu izvolili le sedem. Preostalo tretjino mest bodo zavzeli predstavniki posebnih skupin, kot so študentje, ribiči in kmetovalci.

Na dan volitev je prišlo do nasilja in protestov ter napadov na volišča. Nasprotniki volitev so pripravili tudi številne cestne blokade, na kar so se odzvale varnostne sile, ki so ponekod odgovorile s streljanjem.

ZDA zagrozile z novimi sankcijami

ZDA razmišljajo, da bi proti državi uvedle nove sankcije, ki bi prizadele predvsem tamkajšnjo naftno industrijo. "ZDA ne bodo stale ob strani, ko Venezuela propada. Če bo Madurov režim vsilil svojo ustavodajno skupščino, bodo ZDA sprejele trdne in hitre gospodarske ukrepe. Še enkrat pozivamo k svobodnim in poštenim volitvam," je pred dnevi dejal ameriški predsednik Donald Trump, potem ko je Washington uvedel sankcije za 13 članov Madurove vlade.

State Department je v nedeljo sporočil, da bo proti Caracasu in njegovim "arhitektom avtoritarnosti" uvedel nove ukrepe, ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Nikki Haley pa je nedeljske volitve označila za "prevaro" in "korak k diktaturi".

A. P. J.