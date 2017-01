Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 16 glasov Ocenite to novico! Razlike med bogatimi in revnimi še nikoli niso bile tako velike, kažejo ugotovitve Oxfama. Foto: EPA Največ ima pod palcem Bill Gates, čigar premoženje je ocenjeno na 75 milijard dolarjev. Foto: Reuters Sorodne novice 62 milijarderjev ima toliko denarja kot polovica revnega sveta skupaj Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Osem najbogatejših Zemljanov ima toliko bogastva kot 3,6 milijarde drugih skupaj

Gospodarska rast je zelo neenakomerna

16. januar 2017 ob 10:54

London - MMC RTV SLO

En odstotek najbogatejših je lani obvladoval več premoženja kot drugih 99 odstotkov skupaj, osem najbogatejših pa ima toliko premoženja kot polovica Zemljanov skupaj, kažejo podatki nevladne organizacije za boj proti revščini Oxfam.

Še lani so, kot navaja BBC, podatki kazali, da ima 62 najbogatejših toliko premoženja kot polovica najrevnejših, kar kaže, da se je razkol v premoženju med Zemljani še poglobil in še nikoli ni bil tako globok, opozarja poročilo, ki so ga predstavili pred začetkom Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu.

Čeprav opažajo gospodarsko rast, pa v Oxfamu opozarjajo, da je ta zelo neenakomerna. Prihodki desetih odstotkov najrevnejših prebivalcev so se med letoma 1988 in 2011 narasli za nekaj manj kot tri dolarje, medtem ko so prihodki najbogatejše desetine prebivalcev narasli za 182-krat, poroča STA.

Kot je opozorila Katy Wright iz organizacije, ekonomska neenakost vodi v vse večjo polarizacijo v politiki, pri čemer je izpostavila izvolitev Donalda Trumpa in odločitev Britancev, da izstopijo iz EU-ja. "Ljudje so jezni in pozivajo k alternativam. Počutijo se pozabljene, kajti ne glede na to, kako trdo delajo, ne morejo priti do deleža gospodarske rasti," njene trditve navaja BBC.

V organizaciji zato pozivajo vlade k spremembam plač vodilnih v podjetjih in dvigu davkov za bogate ter k učinkovitejšemu boju proti davčnim utajevalcem.

Na kritike glede verodostojnosti podatkov v Oxfamu odgovarjajo, da temeljijo na potrjenih podatkih. "Kot organizacija za boj proti revščini je nekam preveč zaposlena z bogatimi," je očitajoč Mark Littlewood.

Oxfamovo poročilo temelji na podatkih Forbesa in banke Credit Suisse o svetovnem bogastvu. Vključeni so podatki o posameznikovem bogastvu, ki vključujejo nepremičnine in zemljo, ne vključuje pa dolgov ter plač in drugih prihodkov.

K. T.