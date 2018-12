Osumljenec za napad v Strasbourgu še na begu

Tožilec Heitz: Terorizem je znova udaril na našem ozemlju

Osumljenec za teroristični napad v Strasbourgu, v katerem so bili ubiti trije ljudje, 12 pa je ranjenih, je 29-letni Cherif Chekatt, ki naj bi po pripovedovanju prič med napadom po arabsko kričal "Alahu Akbar" oziroma "Bog je velik".

Chekatt, ki je bil leta 1989 rojen v Strasbourgu, je še vedno na begu. Vodja tožilstva v Parizu Remy Heitz je pojasnil, da ga išče več kot 600 pripadnikov varnostnih sil. Na terenu so tudi helikopterji, pripadniki elitnih enot in vojske.

"Terorizem je znova udaril na našem ozemlju. Glede na tarčo napada, način delovanja napadalca, njegov profil in izjave prič, ki so povedale, da je kričal Alah je velik, je preiskavo začel protiteroristični oddelek," je pojasnil Heitz.

Napadalcu po izmenjavi ognja uspelo pobegniti

Tožilec je povedal, da je napadalec med hojo po središču mesta večkrat streljal, uporabljal je tudi nož. Med drugim je streljal na štiri vojake, ki so streljali nazaj in ga pri tem ranili v roko. Nato je s taksijem pobegnil v predel Strasbourga Neudorf na meji med Francijo in Nemčijo, kjer je naletel na policiste, pri čemer je spet prišlo do izmenjave strelov, a je napadalcu uspelo pobegniti.

Osumljenec znan policiji, a ne zaradi terorizma

Heitz je pojasnil, da so aretirali štiri bližnje domnevnega napadalca Chekatta. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Laurent Nuñez pa je dejal, da gre za človeka, ki je policiji znan po vrsti dejanj, ki pa nikoli niso bila povezana s terorizmom. Policiji je bil znan zaradi tatvin in nasilja. Dosjeja ni imel samo v Franciji, temveč tudi v Nemčiji in Švici, skupaj je bilo proti njemu izrečenih 27 obsodb, zaradi katerih je precej časa preživel v zaporu. Bil je na seznamu S, na katerem so ljudje, ki jih spremljajo francoski obveščevalci. Na njem je sicer okoli 25.000 ljudi, od tega 9.700 zaradi radikalizma oziroma povezav z islamističnimi gibanji.

Radikaliziral se je očitno v zaporu

"Ima obsežen dosje. Večkrat je bil v zaporu in med bivanji v zaporu smo zaznali radikalizacijo, vendar pri izvajanju verskih obredov, nikoli v smislu dejanj. Samo zaradi tega mu je obveščevalna služba sledila, kot sledi še številnim drugim posameznikom," je povedal Nuñez.

Policija ga je iskala že v torek zjutraj

Nuñez je še povedal, da napadalec, ki so mu sledili od odhoda iz zapora leta 2015, ni skušal priti v Sirijo. V torek zjutraj bi ga morala policija zaslišati, a ko so prišli na njegov dom, ni bilo sledi o njem.

Zaslišati bi ga sicer morali zaradi poskusa umora, kot še pet oseb poleg njega, vse skupaj pa po Nuñezovih besedah ni bilo v ničemer povezano z dejanjem, ki ga je izvedel pozneje v središču Strasbourga.

Napadalec je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP živel v majhnem stanovanju v bloku, kjer živijo predvsem revni. "To je blok za obupane ljudi, nihče noče živeti tam, tamkajšnji prebivalci so precej izolirani," je za AFP dejal Bemba N'diaye, ki živi v bližini.

Vendarle trije mrtvi

V streljanju, ki se je začelo približno ob 20.00 na Rue des Orfevres v središču mesta blizu božičnega sejma, so bili v torek zvečer ubiti trije ljudje, 12 je bilo ranjenih, od tega osem huje. Prihajalo je do nasprotujočih si informacij glede števila mrtvih. Sprva so poročali o treh mrtvih, nato so to število zmanjšali na dva, po zadnjih podatkih pa so bili vendarle ubiti trije ljudje. Po navedbah francoskih oblasti sta dva človeka v napadu umrla, eden pa je možgansko mrtev.

Eden od ubitih tajski turist

Po poročanju AFP-ja je večina žrtev moških, med njimi je tajski turist, nekateri so bili ustreljeni v glavo. Med žrtvami ni otrok, je povedal župan Strasbourga Roland Ries. Alzaško mesto je sicer znano po božičnem sejmu, enem najstarejših v Franciji, ki ga letno obišče dva milijona obiskovalcev z vsega sveta.

Zaradi streljanja so oblasti v Strasbourgu prepovedale proteste, prepoved pa ne velja za preostala mesta po državi. V Franciji sicer že več tednov potekajo protivladni protesti, na katerih številni udeleženci nosijo rumene jopiče.

Minuta molka v Evropskem parlamentu

Evropski parlament se bo opoldne z minuto molka poklonil spominu na žrtve streljanja. Ob začetku današnjega zasedanja je predsednik parlamenta Antonio Tajani dejal, da je bil to napad na demokracijo, odzvati pa se moramo tako, da nadaljujemo delo, s katerim se bojujemo proti nasilju, kriminalu in terorizmu.

