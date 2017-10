"Pahorjeva priljubljenost izvira iz dejstva, da se Slovenci nimajo nad ničimer pritoževati"

Odzivi tujih medijev na prvi krog predsedniških volitev v Sloveniji

23. oktober 2017 ob 11:37

Zagreb/Dunaj/Berlin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

"'Kralj Instagrama' Borut Pahor se ni uspel izenačiti z Milanom Kučanom in zmagati v prvem krogu predsedniških volitev," je zapisal Jutarnji list in ocenil, da je Pahorja v drugi krog poslala kandidatka SDS-a Romana Tomc.

Med razlogi Pahorjevega neuspeha v prvem krogu zagrebški časopis omenja tudi slabo vreme, ki je vplivalo na nizko udeležbo, ter pismo uglednih slovenskih intelektualcev proti Pahorju.

O slovenskih predsedniških volitvah je pisalo več tujih medijev, poleg najpomembnejših hrvaških, italijanskih, madžarskih in avstrijskih tudi agencija Reuters, časopisi Business Insider, nemški Deutsche Welle ter kitajska tiskovna agencija Xinhua. V Cankarjevem domu so bili med drugim akreditirani predstavniki hrvaške radiotelevizije HRT, televizij RTL, N1 in Al Jazeera Balkans, italijanske radiotelevizije RAI in tiskovne agencije ANSA, francoske agencije AFP in ameriške AP. Po ocenah nekaterih novinarjev je bilo hrvaških novinarjev v tiskovnem središču celo več kot slovenskih.

"Dolgočasna volilna kampanja"

Večina tujih medijev v naslovih izpostavlja, da se bo moral aktualni predsednik Pahor za nov petletni mandat pomeriti v drugem krogu, nekateri pa so poudarili tudi nizko udeležbo. "Udeležba na volitvah v Slovenijo se v zadnjih desetih letih nenehno krči, posebej, ko gre za predsedniške volitve," je tako zapisal Večernji list in dodal: "Predvolilna kampanja nikoli ni bila bolj dolgočasna in zanimivo bo videti tekmovanje v nadaljevanju kampanje med nekdanjim manekenom Pahorjem ter imitatorjem in igralcem Marjanom Šarcem."

Alarm za premierja Cerarja

Avstrijska tiskovna agencija APA, ki jo med drugim povzemata avstrijski Kurier in Krone Zeitung, je zapisala, da je Pahorju škodovala nizka volilna udeležba in da je prav zaradi nje ostal pod 50 odstotki glasov. Številni naj bi ostali doma tudi zaradi jasne zmage, ki so jo Pahorju napovedovale ankete. APA je še zapisala, da je bila najboljša strankarska kandidata evropska poslanka Romana Tomc iz SDS, ki je jasno zmagala v opozicijskem dvoboju z vodjo krščanskih demokratov Ljudmilo Novak. Izpostavili so tudi uspeh skrajno desnega kandidata Andreja Šiška, ki je med drugim z 2,2 odstotka podpore za seboj pustil tudi kandidatko vladajoče stranke SMC Majo Makovec Brenčič.

O slabem rezultatu, ki ga je dosegla Makovec Brenčičeva, je pisala tudi agencija Reuters, ki je dodala, da gre za svarilo premierju Miru Cerarju in njegovi stranki pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto. Nemški Die Zeit pa je zapisal, da je bila Cerarjeva stranka z izidom Makovec Brenčičeve kaznovana in prav tako spominja, da bodo parlamentarne volitve naslednje leto.

Nemški časnik je tako kot številni drugi mediji Marjana Šarca označil za političnega novinca, ki je svoj čas kot komik publiko spravljal v smeh z imitacijami vladajočih vodilnih politikov. Zapisali so še, da je dejstvo, da Pahorju ni uspelo že v prvem krogu osvojiti absolutne večine, glede na predhodne ankete presenetilo.

Nemški Deutsche Welle pa je spomnil na to, da je Pahor, ki ga nekateri kličejo tudi Barbika, zasedal že skoraj vse najpomembnejše politične položaje v Sloveniji. "Njegova priljubljenost izvira pretežno iz dejstva, da se Slovenci nimajo nad ničimer pritoževati, razen morda mejnega spora s Hrvaško," so dodali pri Deutsche Welle. Zapisali so, da je gospodarski razvoj Slovenje danes "stabilen" in da je državna infrastruktura doživela obsežno modernizacijo, čeprav so spomnili tudi na gospodarsko krizo izpred let.

"Slovenija kot primer stabilnosti"

"A časi za Slovenijo so se znova obrnili na bolje, tako da država znova lahko postane primer stabilnosti v Evropski uniji. Izvoz je izjemen, brezposelnost bo letos nekje 7,5-odstotna, kar je približno odstotek manj kot lani, plače pa v zadnjih dveh letih znova rastejo. Upoštevajoč vse to se zdi nekako logično, da Slovenijo vodi brezskrbni predsednik, nekdanji maneken, ki na Instagramu skoraj vsak dan objavi novo fotografijo," končujejo članek pri DW-ju.

Ameriški mediji pa niso pozabili napisati, da iz Slovenije prihaja tudi ameriška prva dama Melania Trump.

A. P. J.