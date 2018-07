Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Moški žaluje za sorodnikom, ubitim v napadu. Foto: Reuters Volilna komisija je vojsko zaprosila, da z okoli 370.000 pripadniki varuje volitve. Foto: EPA Sorodne novice Pakistan: Nekdanjemu premierju deset let zapora zaradi korupcije Dodaj v

Pakistan: 128 mrtvih v samomorilskem napadu na predvolilnem shodu

Nasilje pred volitvami

13. julij 2018 ob 17:50,

zadnji poseg: 13. julij 2018 ob 20:54

Mastung - MMC RTV SLO, Reuters

Samomorilski napadalec je na predvolilnem shodu v jugozahodni pakistanski pokrajini Beludžistan ubil 128 ljudi, ranil pa 150. Gre za drugi petkov napad, povezan z volitvami.

Med 15 in 20 ljudi je v kritičnem stanju. Regionalne oblasti so sporočile, da je imel napadalec na sebi med osem in deset kilogramov eksploziva in koščke kovine. Policija je sporočila, da je bilo na shodu več kot 1.000 ljudi.

Med ubitimi je tudi kandidat za poslanca v beludžistanski skupščini in organizator zborovanja Mir Siradž Rajsani, katerega brat Navab Aslam Rajsani je bil glavni minister pokrajine med letoma 2008 in 2013. Rajsani je drugi kandidat, ki je bil ta teden ubit ubit v predvolilnem nasilju.

Napad v mestu Mastung je največji v Pakistanu v več kot letu dni in tretji ta teden, povezan z volitvami, poroča Reuters. Odgovornost so prevzeli t. i. Islamska država kot pakistanski talibani.

Že dopoldne je bomba, skrita na motorju, odjeknila v mestu Banu na zborovanju nekdanjega premierja pokrajine Hiber Pahtunhva Akrama Kana Duranija. Ta kandidat koalicije verskih strank MMA ni bil ranjen. So pa bili ubiti štirje ljudje, okoli 40 je bilo ranjenih.

V torek se je v Pešavarju na severu države samomorilski napadalec razstrelil na shodu protitalibanske paštunske liberalne Nacionalne stranke Avami. Umrlo je najmanj 22 ljudi, med njimi tudi kandidat za mesto v pokrajinski skupščini Harun Bilur. Odgovornost so prevzeli pakistanski talibani.

V Pakistanu bodo 25. julija potekale splošne volitve. Od leta 2015 se je število napadov bistveno zmanjšalo, kljub temu pa je volilna komisija vojsko zaprosila, da z okoli 370.000 pripadniki varuje volitve.

B. V.