Pakistan: Nekdanjemu premierju deset let zapora zaradi korupcije

Sodišče mu je naložilo tudi devet milijonov evrov kazni

6. julij 2018 ob 20:44

Islamabad - MMC RTV SLO, STA

Sodišče v Islamabadu je nekdanjega pakistanskega premierja Navaza Šarifa zaradi korupcije obsodilo na deset let zapora.

Njegova hči Marjam bo morala v zaporu preživeti sedem let, njegov zet pa eno.

Šarif, ki še vedno velja za enega najvplivnejših politikov v državi, mora plačati tudi okoli devet milijonov evrov kazni, sodišče pa je ukazalo še zaplembo spornih nepremičnin.

Nekdanjega premierja ni bilo na sodišče, saj je skupaj s hčerko Marjam pri svoji bolni ženi v Londonu, kjer se zdravi za rakom.

V osrčju škandala o korupciji je bila legitimnost sredstev, ki jih je Šarifova družina uporabila za nakup več luksuznih nepremičnin v Londonu prek podjetij v davčnih oazah.

Preiskavo so uvedli po aferi s panamskimi dokumenti, zaradi katerih so med drugim osumili tri od štirih Šarifovih otrok – hčer Marjam ter sinova Hasana in Huseina. Premier v spornih dokumentih sicer ni omenjen.

Dosmrtna prepoved delovanja

Vrhovno sodišče je Šarifu aprila že prepovedalo delovanje v politiki do konca življenja. 68-letni trikratni premier je bil lani odstavljen s položaja zaradi obtožb o korupciji.

Zaradi obsodbe so se pojavila ugibanja, ali se bo Šarif vrnil v Pakistan. Analitiki ocenjujejo, da je v težkem položaju pred prihajajočimi splošnimi volitvami 25. julija. Če se namreč ne bo vrnil, lahko to pomeni konec za njegovo stranko Pakistanska muslimanska liga-Navaz (PML-N).

K. S.