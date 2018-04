Palma de Mallorca: Konec oddajanja stanovanj turistom

Lani Španijo obiskalo rekordnih 82 milijonov turistov

24. april 2018 ob 17:04

Palma de Mallorca - MMC RTV SLO

Špansko mesto Palma de Mallorca bo kot prvo mesto v Španiji julija uvedlo ukrep za "zaščito tamkajšnjih prebivalcev" in prepovedalo oddajo stanovanj turistom. Otok Majorka je za Katalonijo druga najbolj priljubljena turistična točka v Španiji.

Ukrep sledi pritožbam tamkajšnjega prebivalstva in sezonskih španskih delavcev nad vrtoglavimi cenami najemnin, ki so se v zadnjih petih letih dvignile za 40 odstotkov, s čimer je Palma za Barcelono postala drugo najdražje mesto v Španiji glede na cene najemnin, poroča El Pais.

Župan Palme Antoni Noguera trdi, da bo pionirski ukrep zaščitil tamkajšnje prebivalce in postal model za vsa španska mesta, ki se spopadajo z množičnim turizmom. Lani je Španijo obiskalo rekordnih 82 milijonov turistov, 10,5 milijona samo v mesecu juliju.

Posledica tega so tudi pritožbe domačinov nad prenatrpanimi mestnimi središči v poletnih mesecih. Palma in Barcelona sta sicer že lani prepovedali oglaševanje nelicenciranih stanovanj in zagrozili z visokimi globami.

Dvakrat večja ponudba zasebnih stanovanj

Mestne oblasti trdijo, da se je ponudba nelicenciranih zasebnih stanovanj za turiste med letoma 2015 in 2017 povečala za polovico, kar je posledica vse bolj raznovrstne ponudbe na spletnih straneh in prek aplikacij, kot sta Airbnbn in Booking. Izmed 11.000 domov, ki se oddajajo v Palmi, jih ima le 645 primerne licence za kratkotrajno oddajanje.

Prepoved oddajanja zasebnih stanovanj sicer ne zajema enostanovanjskih zasebnih domovanj. Skupno je v mestu okoli 180.000 domov, od tega 23.000 enostanovanjskih. Vendar prepoved oddajanja vključuje tudi oddajanje enostanovanjskih domov v bližini letališča ter na zaščitenih in industrijskih območjih.

"Med razvojem turistične ponudbe in rastjo najemniških cen so vzporednice," opozarja vodja urbanega razvoja v Palmi Jose Hila in dodaja, da so vsa evropska mesta bila podvržena temu fenomenu čez noč. "Potrebujemo neki red. Še vedno bo v Palmi mogoče najeti počitniška stanovanja, a le tam, kjer je to potrebno," je po poročanju BBC-ja dodal Hila.

Pomemben vir dohodka za lastnike stanovanj

Nasprotniki prepovedi medtem opozarjajo, da bo ukrep finančno prizadel številne družine. Tamkajšnja organizacija majhnih podjetij Pimeco navaja, da je turistično najemanje stanovanj "spodbujalo porabo" in predstavljalo pomemben vir dohodka za lastnike stanovanj. Združenje turističnih ponudnikov Habtur trdi, da bo ukrep prizadel tudi restavracije in trgovine.

J. R.