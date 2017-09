Papež piše okrožnico o lažnih novicah

Papež Frančišek za profesionalno novinarstvo

29. september 2017 ob 19:18

Vatikan - MMC RTV SLO, Reuters

Če ste se kdaj spraševali, kako se reče "lažnim novicam" v latinščini - "nuntii fallaces". Papež Frančišek zdaj piše okrožnico prav o tem.



Kot je papež sporočil svojim 40 milijonom sledilcem na Twitterju, bo tema njegove poslanice za svetovni dan družbenih komunikacij RKC-ja "Resnica osvobaja. Lažne novice in novinarstvo za mir".



V latinščini, enem izmed devetih jezikov, v katerih papež tvita, se ta tema glasi "Veritas liberavit vos. Nuntii fallaces et diurniariorum opus ad pacem". Vatikan je v izjavi za javnost sporočil, da je ta tema dovolj pomembna, da jo naslovi tudi papež, saj "lažne novice prispevajo k močni polariziaciji mnenj".



Kot so zapisali, ima popačenje dejstev lahko posledice na ravni vedenja tako posameznikov kot celotne javnosti.

"Morbidna fascinacija nad iztrebki"

Papež je v intervjuju lani dejal, da mediji, ki se osredotočajo na škandale in širijo lažne novice, da bi z njimi črnili politike, tvegajo, da postanejo kot tisti ljudje, ki imajo morbidno fascinacijo nad iztrebki.



Vatikan je v izjavi zapisal še, da želi poglavar Cerkve z 1,2-milijardnim občestvom ponuditi "refleksijo o vzrokih, logiki in posledicah dezinformacij v medijih ter pomagati promovirati profesionalno novinarstvo, ki si vedno prizadeva za resnico".

RKC bo svetovni dan družbenih komunikacij zaznamoval 13. maja, papež pa bo svojo poslanico objavil 24. januarja, na dan svetega Frančiška Saleškega, zavetnika novinarjev.

Besedna zveza "lažne novice" je v zadnjih dveh letih postala široko razmahnjena, za kar je najzaslužnejši ameriški predsednik Donald Trump, ki njemu nenaklonjene medije redno obklada s to žaljivko.

K. S.