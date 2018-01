Papež: Strahovi in dvomi ne smejo krojiti našega odnosa do priseljencev

Pri maši tudi priseljenci iz okoli 50 držav

14. januar 2018 ob 16:28

Vatikan - MMC RTV SLO, Reuters

Strahovi, ki so skupni tako priseljencem kot njihovim novim skupnostim, so razumljivi, a ne smejo preprečiti, da bi priseljence sprejeli in jih integrirali, je ob svetovnem dnevu migrantov in beguncev dejal papež Frančišek.

Papež, velik zagovornik pravic migrantov, je nagovoril zbrane pri maši, med katerimi so bili tudi priseljenci in begunci iz okoli 50 držav, katerih zastave so obkrožile oltar v baziliki sv. Petra. Katoličani svetovni dan migrantov in beguncev zaznamujejo drugo nedeljo po prazniku treh kraljev.

Papež je države pozval k sprejemanju migrantov, migrante pa, naj spoštujejo običaje in zakone držav, kjer si ustvarjajo nov dom. "Lokalne skupnosti se včasih bojijo, da bodo priseljenci zmotili red, da bodo 'ukradli' nekaj, kar so sami dolgo gradili, na drugi strani pa se priseljenci bojijo soočenja, obsojanja, diskriminacije, neuspeha," je dejal papež in ob tem dodal, da ni greh imeti dvomov in strahov. "Greh je, če tem strahovom dovolimo, da nas vodijo pri naših odzivih, da omejijo naše odločanje, spodkopavajo naše spoštovanje in velikodušnost ter botrujejo sovražnosti in zavračanju."

Kot je za Radio Slovenija poročal dopisnik RTV Slovenija iz Rima Janko Petrovec, so v Vatikanu za današnjo mašo priseljencem in beguncem razdelili 9.000 vstopnic. Med kristjani različnih obredij je bilo 2.000 Filipincev, 1.200 Ukrajincev, 800 Romunov ter številni predstavniki iz več kot 40 drugih držav. Prošnje za vse potrebe so v svojih jezikih prebirali begunci iz Nigerije, Kitajske, Indije, Sirije, Ukrajine in Etiopije. Mašne darove so k oltarju - ob priredbi znane El condor pasa - prinesli priseljenci iz Latinske Amerike, kamor se papež v ponedeljek odpravlja na novo apostolsko pot.

