Pekinške oblasti želijo pregnati tisoče migrantskih delavcev

Intelektualci sprožili peticijo proti ravnanju oblasti

28. november 2017 ob 07:39

Peking - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Pekinške mestne oblasti so ukazale več deset tisoč migrantskim delavcem, ki stanujejo v zasilnih prebivališčih na robu mesta, da naj jih v najkrajšem času zapustijo. Oblasti želijo zmanjšati število prebivalcev v določenih predelih za 15 odstotkov.

Hkrati podirajo tudi restavracije in kramarske trgovine v teh delih mesta. Prejšnji teden so mestne oblasti razglasile 40-dnevno kampanjo, v okviru katere naj bi razselili migrantske delavce, ki živijo v neprimernih stavbah. Kot trdijo, njihov namen ni preganjanje migrantov, ampak skrb za njihovo varnost.

Za ta korak so se oblasti uradno odločile zaradi požara v neki hiši v južnem delu Pekinga, v katerem je prejšnji teden umrlo 19 ljudi, med njimi osem otrok, je za Radio Slovenija poročal Uroš Lipušček. Po požaru so dale mestne oblasti migrantskim delavcem, ki živijo v nezakonito zgrajenih in dotrajanih stavbah, nekaj dni, v določenih primerih pa tudi le nekaj ur časa, da zapustijo svoje domove. Številni ljudje, ki so v glavnem mestu živeli več let, so tako lahko s seboj vzeli le, kar so lahko nosili, preden je policija zapečatila njihovo stavbo. Oblasti so ponekod zaprle vodo in prekinile dobavo elektrike, poroča britanski Guardian.

Namere mestnih oblasti so sprožile protest intelektualcev. Skupina več kot sto znanih kitajskih profesorjev, raziskovalcev, pesnikov, umetnikov in drugih je oblastem poslala peticijo, v kateri zahtevajo ustavitev prisilnega izseljevanja migrantov, ki je groba kršitev človekovih pravic. Poudarjajo tudi, da so migranti veliko prispevali k hitremu razvoju Pekinga.

Šef pekinške partije je zaradi skrbi, da bodo dogodki ušli izpod nadzora, pozval mestne oblasti, naj ne bodo prehitre in brezbrižne do usode migrantskih delavcev, ki so se znašli na cesti v času, ko so temperature padle pod nič stopinj Celzija.

Na milijone migrantskih delavcev

Peking ima po uradnih podatkih okoli 22 milijonov prebivalcev, do leta 2020 naj bi jih bilo 23 milijonov. Po neuradnih ocenah pa živi v Pekingu že danes okoli 25 milijonov ljudi, še poroča Lipušček.

V Pekingu naj bi živelo tudi do osem milijonov migrantov. Zaradi potrebne registracije v domačem kraju - zaradi česar migrantski delavci pogosto niso registrirani v mestu, kjer delajo - z namenom državnega nadzora nad notranjim preseljevanjem imajo migrantski delavci iz drugih delov Kitajske manj pravic v primerjavi z drugimi prebivalci Pekinga. Sistem je na udaru kritik že leta, oblasti pa kljub obljubljenim reformam niso dosegle napredka na tem področju, poroča Guardian.

Pekinške oblasti nameravajo v določenih predelih mesta v naslednjih dveh letih zmanjšati število prebivalcev za 15 odstotkov glede na število iz leta 2014. To pomeni zmanjšanje za dva milijona ljudi.

B. V.