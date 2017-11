Kitajci na dan samskih rušijo potrošniške rekorde

Kitajska podjetja 11. novembra svojim strankam ponudijo tako ugodne popuste, da je dan samskih z 21 milijardami evrov prometa postal največji svetovni potrošniški dogodek. Za evforijo je odgovorna spletna platforma Alibaba, ki trgovcem ponuja oglaševanje izdelkov.

Proslavljanje dneva samskih naj bi kitajski študenti kot protestni odgovor na valentinovo začeli v 90. letih, ki so si na 11. november izmenjali darilca. Tržno priložnost je leta 2009 pograbila platforma Alibaba, ki je tako samskim kot vezanim posameznikom omogočila spletni nakup najrazličnejših izdelkov. Na letošnji dražbi je bilo na primer mogoče kupiti dosmrtno zalogo žganja baijiu za 1.440 evrov, a le za prvih 33 naročnikov, poroča Guardian.

Za promocijo dogodka je Alibaba na Kitajsko pripeljal svetovne zvezdnike, kot so Nicole Kidman, Pharrell Williams in Maria Šarapova, v preteklosti pa so dogodek promovirali na primer zakonca Beckham, Daniel Craig in Kobe Bryant, poroča Guardian.

Večji od črnega petka

Že pet minut čez polnoč je imel plačilni sistem Alipay 256.000 transakcij na sekundo in lanski rekord 15,4 milijarde evrov je bil presežen še pred poldnevom. Dan samskih je tako postal največji tržni dogodek na svetu in je kar za štirikrat presegel največja ameriška praznika črni petek (Black Friday) in kibernetski ponedeljek (Cyber Monday), poroča Guardian. 90 odstotkov naročil so Kitajci izvedli z mobilnimi telefoni, v državi je namreč kar 1,3 milijardne pametne telefonije.

V prihodnjih dneh bodo ogromno dela imeli dostavljavci, ki bodo morali dostaviti več kot 1,5 milijarde pošiljk. Letos bodo v sklopu kitajskih prizadevanj po avtomatizaciji delovnih procesov del dostavljanja prevzeli tudi roboti.

Greepeance opozarja na onesnaženje

Greenpeace in druge okoljske organizacije medtem opozarjajo, da spletno nakupovanje zaradi paketov in preostale embalaže proizvede še več ogljičnih emisij kot fizično nakupovanje v prodajalnah. Lanski dan samskih je po navedbah Greenpeacea proizvedel kar 130.000 ton odpadkov.

Uspeh dogodka je povzročil tudi razcvet mest "taobao", saj je spodbudil oživljanje obubožanih podeželskih krajev, ki so se osredotočili na vzpostavljanje infrastrukture za spletno trgovanje.

