Pence: ZDA ne bodo "le gledale, kako Venezuela razpada"

Latinskoameriške države kritizirale Trumpovo grožnjo

14. avgust 2017 ob 08:46

Bogotá - MMC RTV SLO, STA

Ameriški podpredsednik Mike Pence, ki je začel turnejo po Latinski Ameriki, je v Kolumbiji dejal, da ZDA ne bodo "le gledale, kako Venezuela razpada". Poudaril je sicer mirno rešitev.

"Za Venezuelo imamo veliko možnosti, ampak predsednik je prepričan, da lahko s sodelovanjem z našimi zavezniki v Latinski Ameriki dosežemo mirno rešitev," je po srečanju s kolumbijskim predsednikom Juanom Manuelom Santosom v Bogoti dejal Pence.

Ameriški podpredsednik je mirno rešitev za krizo v Venezueli izpostavil po tem, ko je predsednik Donald Trump omenil možnost vojaškega posredovanja v tej državi. "Imamo več možnosti glede Venezuele, vključno z morebitno vojaško možnostjo, če bo to potrebno," je v petek dejal Trump.

V Caracasu so Trumpovo izjavo ostro kritizirali in jo označili za "noro" in "nepremišljeno". Trumpa zaradi grožnje z napadom kritizirajo tudi druge latinskoameriške države, tudi tiste, ki so močno kritične do venezuelskega predsednika Nicolása Madura.

Santos Penceu: O vojaškem posredovanju ne bi smeli razmišljati

Santos je v nedeljo ponovil stališče regije in Penceu dejal, da o možnosti vojaškega posredovanja sploh ne bi smeli razmišljati. "Latinskoameriški kontinent, vsaka država v Latinski Ameriki ne bi podprla kakršne koli oblike vojaškega posredovanja," je dejal kolumbijski predsednik, sicer prejemnik Nobelove nagrade za mir.

Kolumbija, ameriška zaveznica, ki leži ob Venezueli, je precej kritična do Madura in njegove politike, a tako kot veliko drugih držav ima slabe spomine na ameriške posege v regiji.

Maduro medtem pravi, da se želijo ZDA znebiti njegove vlade, da bi se lahko dokopale do bogatih naftnih rezerv, sicer največjih na svetu. Venezuelo so podprle Bolivija, Kuba, Ekvador in Nikaragva.

B. V.