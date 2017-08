ZN: Venezuelska vlada najodgovornejša za kršitve človekovih pravic v državi

1.000 še zaprtih

8. avgust 2017 ob 12:43

Caracas - MMC RTV SLO, STA

Urad ZN-a za človekove pravice je sporočil, da je za kršitve človekovih pravic v Venezueli najodgovornejša vlada. Urad ugotavlja, da so varnostne sile uporabile pretirano silo.

Kot poroča britanski Independent, so po aprilu varnostne sile po ugotovitvah urada nasilno zatirale proteste, ubile več deset ljudi, 5.000 ljudi pa samovoljno priprle. 1.000 jih je še zaprtih.

Urad ZN-a je sporočil, da so preiskali 124 primerov smrti v povezavi s protesti proti vladi predsednika Nicolása Madura. V 46 primerih so odgovornost pripisali varnostnim silam, v 27 pa provladnim oboroženim skupinam. V preostalih primerih okoliščine niso bile jasne.

Preiskovalci ZN-a so med kršitve našteli "hišne preiskave, mučenje in zlorabe ljudi, pridržanih v povezavi s protesti."

Tiskovna predstavnica urada Ravina Shamdasani je dejala, da so zaskrbljeni glede razvoja dogodkov v Venezueli. Dodala je, da je za kršitve človekovih pravic v državi odgovoren sam vrh vlade.

Kljub mednarodnim kritikam Maduro vztraja pri delu ustavodajne skupščine, za katero opozicija trdi, da služi le utrjevanju Madurove moči.

Hekerski napad

Dan po napadu na vojaško oporišče v mestu Valencia, po katerem je približno desetim moškim uspelo iz oporišča odnesti neznane količine orožja, je hekerska skupina v Venezueli izvedla napad na več spletnih strani, tudi vladnih. Skupina, imenovana Binarni varuhi je napadla več deset vladnih strani in spletnih strani zasebnih podjetij, med katerimi so tudi televizijski ponudniki in ponudniki mobilne telefonije. Na več straneh so hekerji objavili citate iz filma Veliki diktator, ki ga je režiral in odigral Charlie Chaplin.

Številne napadene vladne strani so bile nekaj časa nedostopne, med njimi tudi spletna stran urada predsednika Madura. Hekerji so sporočili, da bijejo boj na spletu, protivladne protestnike pa so pozvali, naj nadaljujejo z demonstracijami in podpirajo svoje pogumne vojake.

B. V.