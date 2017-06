Plenković: Odločitve arbitražnega sodišča ne bomo spoštovali

Hrvaška pripravljena na dialog glede obmejnega spora

29. junij 2017 ob 11:54,

zadnji poseg: 29. junij 2017 ob 18:31

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Na odločitev arbitražnega sodišča glede meje med Slovenijo in Hrvaško se je že odzval hrvaški premier Andrej Plenković, ki je dejal, da odločitve ne bodo spoštovali.

"Današnja arbitražna odločitev nas na noben način ne zavezuje in je ne nameravamo spoštovati," je po poročanju portala index.hr dejal Plenković. Po njegovih besedah je Hrvaška svojo odločitev sprejela pred 23 meseci. Takrat je namreč hrvaški parlament sprejel odločitev, da Hrvaška enostransko izstopa iz postopka arbitraže.

Postopek je Zagreb označil za "kontaminiranega" zaradi nedovoljenih pogovorov med slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem in slovensko agentko Simono Drenik, ki sta nato odstopila, kar pa Zagreba ni pomirilo.

Plenković je ponovil stališče Hrvaške, da bi moralo biti vprašanje meje med državama rešeno dvostransko.

Kot je za Radio Slovenija poročala Tanja Borčič Bernard, je Plenković pozval druge države, predvsem članice EU-ja, naj se ne vmešavajo v mejni spor med Slovenijo in Hrvaško. Pri tem je verjetno mislil na sporočilo nemškega veleposlaništva v Zagrebu, ki je danes Hrvaško pozvalo k spoštovanju odločitve arbitražnega sodišča in njeno uveljavljanje. Zagreb je pokazal odkrito razočaranje nad nemškim stališčem, saj ima Nemčijo za svojo tesno zaveznico. Kot je še poročala Tanja Borčič Bernard, so hrvaški mediji ves dan pozorno spremljali dogajanje v Haagu.

Milanović: Čudno, da sploh obstaja zanimanje za to temo

Na odločitev se je odzval tudi Zoran Milanović, hrvaški premier v času, ko je Hrvaška odstopila od arbitražnega sporazuma. "Rad bi dejal, da je čudno, da sploh obstaja zanimanje za to temo. Ta je končana. Samo nekaj samooklicanih je to danes predstavilo javnosti," je dejal Milanović. Dodal je, da se bo odločitve sodišča morda razveselil le kdo v Sloveniji. Sodišče po njegovih besedah po odstopu Hrvaške ni več imelo mandata za odločanje. Milanović je večkrat ponovil, da ni pomembno, kaj je sodišče odločilo, poroča hrvaški portal jutarnji.hr.

"Hrvaško stališče je čvrsto"

Plenković se je vprašanja arbitraže dotaknil že na začetku današnjega zasedanja hrvaške vlade. "Hrvaško stališče je čvrsto, jasno in nespremenjeno," je v nagovoru dejal Plenković in dodal, da je proces nepovratno kontaminiran in kompromitiran zaradi očitne slovenske povezanosti s sodiščem oziroma vplivanja nanj.

"Hrvaška spoštuje mednarodno pravo, sodbe in arbitražo, vendar ne priznava procesov, v katerih ni osnovnih predpogojev za korektno vodenje teh postopkov," je dodal hrvaški premier in dodal: "Ne glede na to, kakšna bo današnja sodba, na noben način ne bo zavezujoča za Hrvaško."

Spomnil je na odločitev hrvaške vlade, da danes ne bodo sprejeli tiskane različice sodbe o meji s Slovenijo, ki jo namerava v Haagu posredovati arbitražno sodišče. "V skladu s tem bo tudi naše celotno ravnanje po objavi sodbe," dodaja.

Ponovil je, da si bo Hrvaška prizadevala za dialog glede reševanja obmejnega spora s Slovenijo, ki je "prijateljska in sosednja država, zaveznica v zvezi Nato in partnerica v Evropski uniji", poroča HRT.

"Naše stališče obrambe državnih interesov Republike Hrvaške je popolnoma jasno in nespremenjeno. Ozemlje in državna meja sta vprašanji državnega interesa par excellence," je Plenković sklenil svoj nagovor.

Štromar: Incidentov s slovenske strani ne bo

Podpredsednik hrvaške vlade in minister za gradbeništvo ter prostorsko ureditev Predrag Štromar (HNS) je pred začetkom vladne seje novinarjem dejal, da ne bo incidentov s slovenske strani.

"Imamo stabilno vlado, da bomo lahko reševali vse težave, ki bi se sčasoma pojavile," je povedal Štromar.

J. R., B. V.