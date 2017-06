Po 26 letih še en zgodovinski trenutek: z arbitražo bo določena meja s Hrvaško

Sosednja država odločitve ne priznava

29. junij 2017 ob 06:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po več kot četrt stoletja bo z odločitvijo arbitražnega sodišča končno določena meja med Slovenijo in Hrvaško. Dogajanje bomo spremljali tudi na RTV Slovenija.

Meja med Slovenijo in Hrvaško, kot je znano, vse od osamosvojitve ni bila točno določena - stališči obeh držav se sicer razhajata le glede peščice območij, a predvsem zaradi morske meje je bilo vprašanje meje kar nekajkrat vroča politična tema tako na eni kot na drugi strani. Državi sta spor sicer pred abitražo skušali reševati že na več načinov, a neuspešno, zato sta ob pomoči Evropske komisije 4. novembra 2009 takratna predsednika vlad, Borut Pahor in Jadranka Kosor, v Stockholmu podpisali arbitražni sporazum.

Sodišče bo določilo mejo, pa tudi stik z odprtim morjem

Po tem sporazumu bo Stalno arbitražno sodišče v Haagu dokončno določilo mejo med državama. Kot sta državi natančno določili v 3. členu arbitražnega sporazuma, je moralo sodišče odločiti tako o poteku meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na morju in kopnem kot tudi o stiku Slovenije z odprtim morjem in režimu za uporabo ustreznih morskih območij.

Ratifikacijo sporazuma so nato na referendumu leta 2010 potrdili tudi slovenski volivci na referendumu in sporazum je konec oktobra istega leta začel veljati. 11. februarja 2013 se je začel pisni del postopka s predajo memorandumov arbitražnemu sodišču, v katerem sta državi predstavili svoja stališča glede poteka meje. Med 2. in 13. junijem 2014 se je postopek nadaljeval z ustno obravnavo v Haagu, 10. julija 2015 pa je nato arbitražno sodišče Slovenijo in Hrvaško obvestilo, da bo razsodbo predvidoma izdalo v sredini decembra.

Zaplet s prisluhi kot razlog za hrvaški izstop iz sporazuma

Nato pa se je zapletlo, saj so 22. julija 2015 ko so srbski in hrvaški mediji objavili prisluhe, ki naj bi dokazovali poskuse slovenskega vplivanja na arbitražno sodišče. Hrvaška je le nekaj dni pozneje odločila, da od sporazuma odstopa, o čemer je obvestila tudi sodišče v Haagu in pri čemer vztraja še danes. Sodišče je sicer konec junija lani odločilo, da je Slovenija res kršila arbitražni sporazum, a kršitve niso bile takšne, da arbitri ne bi mogli sprejeti odločitve. Konec aprila letos je nato sodišče sporočilo, da je postopek sklenilo in da bo odločitev, ki je dokončna in jo morata obe strani implementirati v šestih mesecih, sporočilo v naslednjih mesecih.

Po sodbi takoj odzivi političnega vrha

Prejšnji teden so iz Haaga Slovenijo in Hrvaško obvestili, da bodo sodbo predstavili danes. Izrek sodbe se bo začel ob 14. uri (tudi z neposrednim prenosom na TV Slovenija 1 in s simultanim prevajanjem), sočasno bo zasedal tudi parlamentarni odbor za zunanjo politiko. Takoj ob 16. uri, ko bo branja sodbe konec, se bo nanjo odzval tudi slovenskih politični in družbeni vrh, začenši s premierjem Mirom Cerarjem, sledil bo odziv zunanjega ministra Karla Erjavca, predsednika države Boruta Pahorja, predsednika DZ-ja Milana Brgleza in ostalih.

Hrvaška medtem vztraja, da sodbe ne bo priznala. Hrvaški premier Andrej Plenković je tako potrdil, da Hrvaška ne bo sprejela tiskane različice sodbe, niti se hrvaški predstavniki ne nameravajo udeležiti branja sodbe v Haagu.

Celotno dogajanje ob razglasitvi odločitve arbitražnega sodišča bomo na RTV Slovenija podrobno spremljali, in sicer: - na Radiu Slovenija bodo ves popoldan v živo poročali iz Haaga in spremljali domače in tuje odzive. Obenem bodo v Studiu ob 17h pravno raztolmačili sodbo z gostjo Vasilko Sancin. - na Televiziji Slovenija bodo izrek sodbe prenašali v živo s simultanim prevajanjem, dogajanje bodo spremljali v dnevnih informativnih oddajah in v večernem Studiu 3. - na MMC-ju boste lahko celotno dogajanje v živo spremljali prek aplikacije MMCŽivo, iskali bomo odzive tako doma kot v tujini, odločitev arbitražnega sodišča pa bodo pokomentirali tudi pravni strokovnjaki. Vabljeni!

T. K. B.