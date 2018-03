Po 76 letih našli letalonosilko Lexington, eno ključnih iz druge svetovne vojne

Ista ekipa našla lani USS Indianapolis

6. marec 2018 ob 08:25

Ob obali Avstralije so našli razbitino pomembne ameriške letalonosilke, ki so jo Japonci potopili med drugo svetovno vojno.

USS Lexington so našli na globini skoraj 3 kilometre v Koralnem morju, okoli 800 kilometrov proč od vzhodne obale Avstralije. Ladjo so ZDA izgubile v bitki v Koralnem morju, ki je potekala med 4. in 8. majem 1942, pri čemer je bilo ubitih več kot 200 članov posadke.

Ameriška mornarica je potrdila, je ladjo našla iskalna ekipa pod vodstvom soustanovitelja Microsofta Paula Allena oz. njegovega podjetja Vulcan. Kot kažejo posnete fotografije, je razbitina dobro ohranjena, ob njej pa so našli v presenetljivo dobrem stanju še 11 izmed 35 lovcev, kolikor jih je bilo na letalonosilki.

Admiral Harry Harris, vodja ameriškega pacifiškega poveljstva, je odkritje pozdravil. "Kot sin enega izmed preživelih z USS Lexingtona bi rad čestital Paulu Allenu in ekipi raziskovalnega plovila Petrel, ker so našli "Lady Lex"," je dejal Harris, katerega oče je bil del posadke pogubljene ladje.



Zgodovinska bitka

Bitka v Koralnem morju je bila ena pomembnejših pomorskih bitk druge svetovne vojne in prva v zgodovini, v kateri se nasproti stoječe sile niso neposredno videle in se niso neposredno spopadle. Hkrati je bila to prva bitka, v kateri so se med seboj napadale flotne letalonosilke. Bitka velja tudi za ključni trenutek pri ustavitvi japonskega vojaškega napredovanja na Pacifiku.

Letalonosilko Lexington je z japonskih vojaških letal zadelo več bomb in dva torpeda. Čeprav je po zasilnih popravilih kazalo, da bodo ladjo rešili, je na Lexingtonu prišlo do nesreče, ki je zapečatila njeno usodo. Generator je povzročil eksplozijo letalskega goriva, letalonosilko je streslo več eksplozij, kapitanu pa ni preostalo drugega, kot da izda ukaz, naj posadka ladjo zapusti.

Grob na morju

V japonskem napadu je življenje izgubilo 216 članov posadke, več kot 2.000 pa so jih rešili.

"Najti Lexington je bilo na našem prednostnem seznamu, ker je bila ta letalonosilka ena od glavnih ladij, ki smo jih izgubili med drugo svetovno vojno," je povedal predstavnik družbe Vulcan Robert Kraft. Kot je še dodal, so za lociranje ladje potrebovali pol leta načrtovanja.

Letalonosilke ne bodo potegnili iz morja, saj je za ameriško mornarico vojaški grob.

Lani našli Indianapolis

Lexington je našla ista ekipa pod Allenovim vodstvom, kot je lani našla razbitine še ene pomembne ladje iz druge svetovne vojne, USS Indianapolis, ki se je po japonskem napadu potopila julija leta 1945 in je spisala eno večjih pomorskih tragedij.

Japonska podmornica je namreč Indianapolis potopila prav v zadnjih dneh vojne, a mornarji na krovu niso imeli take sreče kot tisti na Lexingtonu - 300 jih je umrlo takoj, za preostalih 900 pa se je začela štiridnevna agonija na morju sredi morskih psov. Ladja je bila namreč na tajni misiji prevažanja delov jadrske bombe, ki so jo Američani vrgli na Hirošimo, zato njihovih klicev na pomoč nihče ni vzel resno. Na koncu je rešitev iz zraka dočakalo samo 316 mornarjev.

An exciting announcement regarding USS Lexington (CV-2)! Though Lexington was lost in the Battle of the Coral Sea, the valiant efforts of her men crippled IJN carriers Shōkaku and Zuikaku so that they were unable to take part at Midway, setting the stage for an Allied victory. https://t.co/KaAPsOtRqO — U.S. Pacific Command (@PacificCommand) March 5, 2018

We've located the USS Lexington after she sank 76 yrs ago. #RVPetrel found the WWII aircraft carrier & planes more than 3000m (~2mi) below Coral Sea near Australia. We remember her brave crew who helped secure 1st strategic US win in the Pacific Theater https://t.co/20ehjafD7d pic.twitter.com/HIvxNUDbsX — Paul Allen (@PaulGAllen) March 5, 2018

