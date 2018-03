Po nevihti poplavljene ulice Splita

Plaz odnesel sedem hiš

14. marec 2018 ob 11:36

Split - MMC RTV SLO, STA

Split je v torek zvečer zajela nevihta z grmenjem in točo. Zaradi neurejene kanalizacijske mreže je naliv ulice v nekaj minutah spremenil v potoke.

To je povzročilo preglavice predvsem voznikom, je poročal splitski časopis Slobodna Dalmacija. Neurje je največje dalmatinsko mesto zajelo v torek po 20. uri. V prvih 30 minutah je padlo 15 litrov dežja na kvadratni meter, do 23. ure pa tudi do 27 litrov dežja.

Toča v velikosti lešnika je najbolj prizadela zahodni del mesta in ponekod so po toči namerili pet centimetrov ledenih zrn, poroča novičarski portal dalmacijadanas.hr. Kot dodaja portal, je toča padala tudi na Hvaru, ceste pa so bile pod vodo tudi v Solinu in Kaštelih pri Splitu.

Plaz v Hrvatski Kostajnici se ni umiril

Medtem se zemeljski plaz v Hrvatski Kostajnici, ki je v torek porušil sedem hiš, še nekaj pa nepopravljivo poškodoval, ni umiril. Z ogroženega območja so evakuirali 23 ljudi, ki so jih začasno nastanili v mestnem hotelu. Vlada in lokalne oblasti so napovedale pomoč pri gradnji novih domov za ljudi, ki so v nekaj minutah ostali brez celotnega premoženja.

Zaradi hitrega tajanja velike količine snega je plaz v torek popoldne odnesel del hriba, celotno območje pa je še zmeraj nevarno in policija preprečuje lastnikom, da bi obiskali svoje domove. Reševalne službe bodo poskusile priti do domačih živali, ki so ostale žive v ruševinah. Župan kraja Dalibor Bišćan je medtem potrdil, da so preprečili poskuse ropanja porušenih objektov.

V Hrvatski Kostajnici veljajo tudi izredni protipoplavni ukrepi zaradi nevarnosti razlivanja reke Une. Podobno je tudi v porečju Kolpe in Mrežnice, a je stanje pod nadzorom, so sporočili iz javnega podjetja Hrvatske vode.

B. V.