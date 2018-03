Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Plaz je v Hrvatski Kostajnici blizu meje z Bosno in Hercegovino porušil najmanj šest hiš. Foto: AP Iz javnega podjetja Hrvatske vode so posvarili tudi pred nevarnostjo poplavljanja reke Kolpe. Foto: BoBo Sorodne novice Neurje na Hrvaškem: Zadar delno "pod vodo" Dodaj v

Zemeljski plaz porušil šest hiš v Hrvatski Kostajnici

Nevarnost poplav rek Una, Kolpa in Korana

13. marec 2018 ob 21:08,

zadnji poseg: 13. marec 2018 ob 21:13

Hrvatska Kostajnica - MMC RTV SLO, STA

V Hrvatski Kostajnici je zemeljski plaz porušil šest družinskih hiš in poškodoval še nekaj objektov. V nesreči po poročanju hrvaških medijev ni bilo ranjenih, območje pa je obiskal hrvaški premier Andrej Plenković.

Hrvatska Kostajnica ob hrvaški meji z Bosno in Hercegovino (BiH) je zaradi poplav eno najbolj ogroženih mest na Hrvaškem. Zaradi narasle reke Une so uvedli izredne ukrepe protipoplavne obrambe. Kostajnico je prav danes obiskal hrvaški premier Plenković, ki se je udeležil seje kriznega štaba, nato pa tudi obiskal ponesrečeno območje.

Hiše v Hrvatski Kostajnici so se porušile kot v filmu, je dejal hrvaški premier Plenković in izrazil pretresenost nad tem, da so ljudje v nekaj minutah ostali brez hiš, ter napovedal, da bodo lokalne oblasti poskrbele za njihovo namestitev. Kot je dodal, v nesreči nihče ni bil poškodovan, ker so se sosedje medsebojno obveščali o plazu.

Plaz je verjetno posledica tajanja velike količine snega na tem območju, je poročalo hrvaško uredništvo regionalne televizije N1. Novinar Hrvaške radiotelevizije (HRT) Igor Ahmetović je na svoji strani na Facebooku objavil strah vzbujajoče posnetke do tal porušenih hiš in poškodovanih cest, ki jih je posnel z brezpilotnim letalnikom.

Prebivalce nižjih delov Hrvatske Kostajnice medtem zaradi hitrega tajanja snega ogrožajo poplave. Reka Una se je že razlila v BiH-u na drugi strani meje. Zaradi poplavljenih delov ceste v Hrvatski Kostajnici ob nabrežju reke Une so nekateri prebivalci danes v službo šli kar s čolnom, je poročal hrvaški radio. Prebivalci in pristojne službe, ki jim pomaga tudi hrvaška vojska, nadaljujejo utrjevanje nasipov z vrečami s peskom.

Mogoče poplave Kolpe in Korane

Poplave so mogoče tudi v porečjih Kolpe in Korane, so opozorili iz javnega podjetja Hrvatske vode in sporočili, da se omenjeni reki sicer umirjata, a bo minilo še nekaj ur, preden se bo vodna gladina začela zniževati. Doslej v Karlovcu sicer ni bila poplavljena nobena hiša.

Hrvaška policija je voznike na območju Karlovca pozvala, naj spoštujejo posebno ureditev prometa, ker so reke poplavile nekatere lokalne ceste, zaradi česar je ponekod promet prepovedan.

