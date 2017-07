Po posnetku fizičnih zlorab aretirali savdskega princa

Savdska aristokracija ni imuna na sodni pregon

21. julij 2017 ob 16:10

Riad - MMC RTV SLO

V Riadu so aretirali savdskega princa Sauda bin Abdulaziza bin Musaeda bin Sauda bin Abdulaziz potem, ko se je na spletu pojavil posnetek, na katerem princ fizično zlorablja enega moškega, v drugega pa ima uperjeno strelno orožje.

Savdski kralj Salman je aretacijo in zaslišanje princa odredil v sredo, dan za tem, ko so se na YouTubu pojavili kratki posnetki, ki jih je javnost nato delila tudi na Twitterju, poroča AP.

Na enem posnetku, ki si ga je ogledali več kot 800.00 ljudi, se vidi na mizi 18 steklenic viskija Johnnie Walker in zvitek bankovcev. Prodaja in uživanje alkohola sta v Sadvski Arabiji prepovedana. Na drugem posnetku neki moški sedi v avtu in krvavi, medtem ko ga princ preklinja, na tretjem pa princ pretepa moškega, sedečega na stolu. Posnetki so v Savdski Arabiji naglo zaokrožili po spletu pod ključno besedno zvezo "princ napada državljane".

Državna televizija Savdske Arabije je poročala, da je kralj naročil polno preiskavo incidentov ter aretacijo tako mladega, nižje rangiranega princa bin Abdulaziza kot tudi njegovih sostorilcev na posnetkih. Ob tem je še ukazal, da se nobene osebe, vpletene v primer, ne izpusti iz zapora, dokler sodišče ne izreče kazni v skladu s šeriatskim pravom kraljevine.

V svojem odloku je kralj Salman ljudstvo pozval, naj pozorno spremlja morebitne zlorabe statusa ali pooblastil. Posnetek prinčeve aretacije si je na Youtubu ogledalo več kot 250.000 ljudi.

Lani enega princa usmrtili

Medtem ko so številni Savdijci na Twitterju izrekali svojo podporo kraljevi odločitvi, je znani aktivist za človekove pravice Moudi Aljohani dejal, da kraljev odlok jasno kaže na to, kako popustljive so oblasti do kronanih glav. Do prinčeve aretacije prihaja dan po tem, ko so državni mediji poročali, da se je po zgodovinski savdski trdnjavi sprehajala ženska v minikrilu, kar je v državi s strogimi pravili oblačenja povzročilo ogorčenje med konservativci in privedlo do njene aretacije.

Savdska aristokracija ima v kraljevini resda privilegiran status (in državno mesečno rento neznane vsote), pa niso zaščiteni pred sodnim pregonom. V izjemno redkem primeru je kraljevina tako oktobra lani usmrtila princa, ki je do smrti ranil nekega moškega.

Savdska Arabija ima eno najvišjih stopenj usmrtitev na svetu. Kralj Salman, ki se je na prestol povzpel leta 2015 po bratovi smrti, se že od začetka označuje za "odločnega" voditelja, kar je dokazal s tem, da je odpustil ministre, ki so jih kamere ujele pri žaljenju državljanov, pa tudi višjega predstavnika dvora, ki so ga kamere ujele, kako je fotografu prisolil zaušnico.

Pred ustoličenjem je bil Salman guverner prestolnice Riad in obrambni minister. Leta 2007 razkrite depeše ameriškega veleposlaništva navajajo, da "pogosto deluje kot razsodnik v družinskih sporih", v Riadu pa je tudi nadziral zapor za svojeglave pripadnike aristokracije.

K. S.