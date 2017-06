Po ruskem opozorilu Avstralija začasno ustavila zračne napade v Siriji

ZDA nadaljujejo z napadi na sirske vladne sile

20. junij 2017 ob 11:15

Canberra - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je Rusija opozorila, da bo po sestrelitvi sirskega vojaškega letala napadala letala tistih, ki so v koaliciji z ZDA, je Avstralija sporočila, da je začasno ustavila zračne napade v Siriji.

Kot so po poročanju Reutersa sporočili z avstralskega obrambnega ministrstva, gre za "ukrep iz previdnosti", tiskovni predstavnik ministrstva pa je dejal, da bodo avstralske sile medtem nadaljevale z zračnimi napadi v Iraku. Avstralija je članica koalicije pod vodstvom ZDA, po poročanju nemške tiskovne agencije DPA pa je med tistimi, ki so v Siriji in Iraku izvedli največ zračnih napadov.

Ameriško obrambno ministrstvo je v nedeljo potrdilo, da je koalicijsko lovsko letalo F-18 super hornet nad Sirijo sestrelilo vladno lovsko letalo ruske izdelave suhoj SU-22, ker naj bi napadlo sirske upornike s podporo ZDA.

Glede na to, da je Rusija ena od glavnih zaveznic sirske vlade, je rusko obrambno ministrstvo sestrelitev obsodilo in v ponedeljek napovedalo, da bodo odslej kot zračnim tarčam sledili vsem "letečim predmetom, tudi letalom in dronom mednarodne koalicije", ki jih bodo odkrili zahodno od reke Evfrat. Sporočili so tudi, da ne bodo več sodelovali z ZDA prek komunikacijskega kanala, ki je namenjen preprečevanju incidentom v sirskem zračnem prostoru.

B. V.