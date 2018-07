Po Salvinijevi prepovedi so se prebežniki vendarle lahko izkrcali na Siciliji

13. julij 2018 ob 12:01

Rim - MMC RTV SLO, STA

Več kot 60 prebežnikov se je v četrtek zvečer vendarle lahko izkrcalo v pristanišču na Siciliji. Pred tem je izkrcanje italijanski notranji minister Matteo Salvini prepovedal.

Konec prejšnjega tedna je italijanska oskrbovalna ladja Vos Thalassa v Sredozemskem morju rešila 67 prebežnikov, med njimi ženske in otroke, ki so jih nato premestili na ladjo obalne straže Diciotti. Ta je v torek vplula v pristanišče v mestu Trapani, a prebežnikom sprva niso dovolili izkrcanja.

Pojavila so se namreč poročila, da so se nekateri, ko so bili še na oskrbovalni ladji, uprli, ker so se zaradi smeri plovbe ustrašili, da jih bodo vrnili v Libijo. Posadka ladje se je po poročanju italijanskih medijev zaklenila v nadzorno sobo, od koder so poklicali na pomoč.

S krova lahko po razjasnitvi položaja

Rim je v ponedeljek prepovedal vplutje. Prebežnike je nato prevzela ladja italijanske obalne straže, ki je zatem vplula v pristanišče na Siciliji. Italijanski premier Giuseppe Conte je v torek pojasnil, da jih bodo s krova ladje izpustili, ko jih bodo identificirali, osredotočili pa so se predvsem na tiste, ki so bili domnevno vpleteni v upor.

"Nikomur nisem dovolil, da se izkrca iz Diciottija. Če je nekdo to storil v mojem imenu, bodo morali prevzeti odgovornost za to. Če je bilo nasilje, bodo storilci šli v zapor, če ni bilo nasilja, ker so nekateri lagali, potem bodo ti trpeli posledice," je v četrtek dejal notranji minister Salvini.

T. J.